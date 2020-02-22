10 любопытных деталей из советского кино, которые заметит не каждый

"Ирония судьбы", "Служебный роман", "Бриллиантовая рука"... Кажется, мы знаем об этих фильмах все. Но оказывается, что это совсем не так. В этом материале мы собрали самые интересные детали любимых советских кинолент, которые вы раньше точно не замечали.

Легендарная лошадь

Начнем со знаменитой лошади из "Служебного романа", с которой "сроднился" персонаж Новосельцев. Далеко не всем известно, что эта же статуя "играла" и в других фильмах. Например, в фильме Михаила Ромма "Секретная миссия", там она украшает немецкий особняк. Также лошадь можно увидеть в комедии "Пакет", картинах "Мой ласковый и нежный зверь", "Ширли-Мырли" и в ленте "Семнадцать мгновений весны". Правда, последний конь немного отличается - он не имеет крыльев. Забавно, что именно такую статую искал главный герой фильма "Бриллиантовая рука". Там персонаж Никулина спрашивал у продавщицы: "Скажите, пожалуйста, у вас нет такого же, но без крыльев?".

Кстати, эта статуя называется "Персей и Пегас". Ее автор, французский скульптор Эмиль Луи Пико, задумывал произведение, как отсылку к древнегреческой мифологии.

Не конем единым

Кроме легендарной лошади был и другой реквизит, который появлялся в нескольких известных фильмах сразу. Например, один и тот же автомобиль "Волга ГАЗ-21" можно увидеть в кинолентах "Три тополя на Плющихе", "Бриллиантовая рука" и "Берегись автомобиля".

Смешные вывески

В "Служебном романе" можно заметить забавные вывески со странными надписями. Расположены они на доме, в котором разворачиваются основные сюжетные события фильма. В здании располагаются различные офисы и предприятия, и их названия режиссер решил обыграть с юмором.

Забавный номер такси

В "Бриллиантовой руке" можно увидеть номер такси "28-70 ОГО". Это шуточный номер. Все дело в том, что серия ОГ принадлежала Оренбургской области и дошла только до ОГЕ. А цифры "28-70" - это цена за десяток пол-литровых бутылок водки "Московская" после подорожания в 1962 году.

Талант перевоплощения

Далеко не все зрители обратили внимание на то, что Эллочку Щукину из "12 стульев" и воспитательницу детского садика из "Джентльменов удачи" сыграла одна и та же актриса. Наталье Воробьевой-Хржич настолько мастерски удалось перевоплотиться в кардинально разных персонажей, что практически никто не узнал в них одну и ту же женщину.

Ночная библиотека

В "Операции Ы" в одной из сцен звучит знаменитый диалог: "А вы что спросили? - Как пройти в библиотеку, - В 3 часа ночи. Идиот...". Однако, не таким уж идиотом был персонаж, ведь на двери библиотеки четко написано, что работает она с 3 часов ночи до 18 часов вечера.

Такие же персонажи, такая же сцена

Иногда режиссеры используют прием, который называется "самоцитата". Это когда в разных картинах воспроизводится практически идентичная сцена, с одинаковым настроением, похожими персонажами и так далее. Именно этот прием провернул Эльдар Рязанов в фильмах "Загзаг удачи" и "Ирония судьбы". В обеих картинах можно увидеть троих похожих персонажей (блондинку, ее ревнивого спутника в полосатом шарфе и третьего лишнего), стоящих в коридоре и выясняющих отношения.

Режиссер в кадре

Иногда режиссеры решают сами немного побыть актерами. Такое решение неоднократно принимал и Леонид Гайдай. Например, легенду советского кинематографа можно увидеть в роли сумасшедшего игрока казино в фильме "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

И еще один

Так же поступал и Владимир Меньшов. В одном из эпизодов оскароносного фильма "Москва слезам не верит" его можно увидеть в роли друга Гоши на пикнике. Там Меньшов одет в кожаное пальто и шляпу. А вот в титрах он предпочел себя не указывать.

Киноляпы

Не обходилось и без них. В фильме "Семнадцать мгновений весны" Штирлиц спит в машине, а за ним в кадре виден грузовик. Так вот, это не просто грузовик, а "ЗИЛ-130", производство которого началось аж в 1962 году, через 17 лет после событий, разворачивающихся в картине. Интересное совпадение чисел, не так ли?

Нередко режиссеры решают немного разбавить привычную работу и побыть в роли актеров. Не исключением в свое время был и Леонид Гайдай. Правда, многие зрители до сих пор не знают, что видели на экране именно его. Мы решили исправить это и рассказать вам, в каких картинах Гайдай появился по другую сторону камеры.

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