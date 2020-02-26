Создатели сериала "Чернобыль" нашли тему для нового триллера о периоде Холодной войны

Продюсерская компания Sister Pictures Ltd, известная сериалами "Гири/Хадзи" и "Чернобыль", возьмется за новый триллер о периоде Холодной войны.

Новый проект также будет основан на реальных событиях и фактически станет экранизацией подкаста Хелены Мерриман "Туннель 29". Его сюжет расскажет о туннеле под Берлинской стеной, вырытом студентами в 1962 году, пишет NME.

Фото: cnn.com

Согласно подкасту на BBC Radio 4, тоннель разделял Западный Берлин и ГДР. И, так как периметр стены тщательно охранялся, туннель являлся единственным путем нелегально покинуть Восточную часть города. Благодаря ему в Западный Берлин смогли пробраться 29 жителей.

С каким форматом (полнометражный фильм или сериал) намерена работать Sister Pictures Ltd, пока не известно. При этом Хелена Мерриман уже работает над авторской книгой о туннеле, которая, вероятно, также будет использована в работе над сценарием.

Напомним, ранее сериал "Чернобыль" был награжден статуэткой "Эмми" как лучший мини-сериал 2019 года.

Не пропускайте беседу с Джаредом Харрисом, звездой сериала HBO "Чернобыль". Вскоре после премьеры фильма мы расспросили актера о съемках в Киеве, роли Валерия Легасова и желании лично посетить украинский город-призрак.

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