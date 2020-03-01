Как это развидеть: 5 нелепых телешоу, к которым есть лишь один вопрос - зачем?

Не все телешоу одинаково интересны и полезны. Иногда креатив режиссеров и продюсеров заходит так далеко, что далеко не каждый зритель может понять, что это такое и зачем это вообще сняли. В этом материале мы расскажем вам о самых странных шоу, которые каким-то невероятным образом угодили на телевидение и получили свою аудиторию.

Фото: imgflip.com

Начнем с передачи под названием "Рожденные на природе". Имя этого шоу говорит само за себя, так как герои программы выступают за естественные роды во всех их проявлениях. В выпусках показывают, как участники справляются с родами в максимально диких условиях, без каких-либо медикаментов и помощи акушеров. Вирусное видео, которое стало рекламой первого сезона, набрало множество негативных комментариев.

Теперь поговорим о передаче под названием "Американские шприцы". Это шоу о мастерах создания чучел. А точнее, чучел домашних животных. Участниками программы становятся люди, которые хотят оставить себе на память тела своих питомцев. В виде чучела для украшения комода или книжного шкафа.

Следующее в нашем списке - шоу "Лучшие похороны". Как можно понять из названия, речь идет о самых необычных, странных и пышных церемониях прощания и погребения. В отдельных случаях участники устраивают из этого мероприятия настоящий праздник, так что сразу и не поймешь, им там грустно или наоборот.

Говоря о странных шоу, нельзя не упомянуть японскую телепродукцию. Эти ребята давно прославились своими странными программами. Например, передачей "Моккори". Участники шоу - юноши, которые должны гулять по улицам и пугать прохожих своей эрекцией. Реакцию людей снимает скрытая камера, видео показывают в эфире и зрителям в студии почему-то становится очень смешно. Что тут скажешь, чувство юмора - вещь многогранная.

Фото: istockphoto.com

Еще одна передача, о которой хотелось бы рассказать - "Гонки сперматозоидов". Это произведение телеискусства так и не смогло выйти в эфир, хотя создатели были уверены в успехе своего продукта. Настолько, что обещали победителям гонки автомобиль Porsche. Суть соревнований проста и понятна - мужчины должны были соревноваться в том, чьи сперматозоиды быстрее. Ну а судьи должны были отслеживать движение "участников" в лаборатории.

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