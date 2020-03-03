Коронавирус уже в Украине: власти сделали срочное заявление, видео

В Украине был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщили источники "Апострофа" в правительстве. Вскоре эту информацию подтвердили в Минздраве

Заражение коронавирусом Covid-19 обнаружено в Черновцах.

Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на автомобиле из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где бушует Covid-19.

Сейчас украинские власти связываются с Бухарестом, чтобы в Румынии начали проверку всех пассажиров рейса, на борту которого был заболевший украинец.

Известно, что он путешествовал вместе с женой, она сейчас тоже на карантине.

Смотрите видео брифинга главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко:

Также брифинг по предотвращению распространения коронавируса будет проведен в Черновицкой области в помещении областной госадминистрации.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 3 марта, количество зараженных COVID-19 составило 90 182 человека, скончались от заболевания 3 177 пациентов, побороли болезнь более 48 тысяч людей.

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