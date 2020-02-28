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Джеки Чан ответил на слухи о том, что попал в карантин из-за коронавируса

Заметив актера в ресторане без маски, фанаты сразу же запаниковали

пятница, 28 февраля 2020, 12:10
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Несколько дней назад Джеки Чана заметили в гонконгском ресторане в компании других артистов и полицейских. Несмотря на вспышку коронавируса в Гонконге, участники встречи не носили защитных масок. Вскоре один из пользователей сети написал на форуме, что 60 человек, включая Чана, поместили в карантин, поскольку в гостинице, в которой они обедали, зафиксировали четыре случая коронавируса. В связи с этим звезде боевиков пришлось выступить с обращением к фанатам.

Фото: @jackiechan в Instagram

"Во-первых, я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить за заботу каждого, - написал 65-летний актер в Instagram. - Я полностью здоров и безопасен, меня не помещали в карантин. Я получил много сообщений от друзей, спрашивающих, в порядке ли я. Ваша любовь и забота греют душу. Надеюсь, все остальные тоже в безопасности и здоровы".

Джеки Чан также поблагодарил фанатов, приславших ему маски для лица. Он попросил своих сотрудников пожертвовать их через официальные организации тем, кто больше всего в них нуждается.

  • Ранее стало известно, что выход нового фильма с Джеки Чаном "Авангард" отменили из-за вспышки коронавируса в Китае. Все мировые релизы в Китае и за рубежом были отложены, чтобы предотвратить распространение коронавируса в кинотеатрах.
  • Джеки Чан на съемках "Авангарда" довел режиссера до слез. Несмотря на возраст, актер старается выполнять трюки самостоятельно, и новая роль едва не стоила ему жизни.

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