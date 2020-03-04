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Не только для взрослых: Pornhub впервые выпустил "пристойный" документальный фильм

Порноресурс пригласил посетителей посмотреть документальный фильм о стриптиз-клубе

среда, 4 марта 2020, 17:02
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Цифровой гигант PornHub, чья посещаемость в 2019 году достигла 42 миллиардов, стремится расширить аудиторию и разнообразить свой контент фильмами для широкого круга зрителей. Издание Variety пишет, что порнойсайт выпускает свой первый не порнографический фильм.

Кадр из фильма Shakedown

Документальный фильм Shakedown (Вымогательство) сняла режиссер и художница Лейла Вайнрауб. Согласно пресс-релизу, он рассказывает он о странных женщинах и мужчинах, выступавших на сцене лесбийского стрип-клуба в Лос-Анджелесе, и предлагает юмористический, чувственный и информативный взгляд на яркую субкультуру. Видеоролики, из которых смонтирован фильм, Вайнрауб снимала в течение 15 лет. Новинка будет транслироваться на Pornhub бесплатно в течение всего марта, а затем выйдет в эфир на канале Criterion и в магазине iTunes.

"Этот фильм является частью общего обязательства Pornhub по поддержке искусства. Мы хотим, чтобы нас воспринимали как платформу, которую могут использовать художники", - сказал директор бренда Pornhub Алекс Кляйн.

Согласно статистике Pornhub, сайт имеет 115 миллионов посещений в день, а чтобы просмотреть весь его контент, потребовалось бы 169 лет.

  • Топовые порносайты благодарят Голливуд за "Джокера". Крупные ресурсы поделились статистикой, которую не могут объяснить и сами.
  • Ранее креативщики PornHub сняли "Самый грязный фильм" на заполненном мусором пляже, чтобы собрать деньги на удаление пластика из мирового океана.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: PornHub

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