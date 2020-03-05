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Иранский режиссер победил на "Берлинале", а теперь может угодить в тюрьму - дома его кино видят иначе

Вопреки высоким оценками критиков, на родине картины Мохаммада Расулофа называют "пропагандой против системы"

четверг, 5 марта 2020, 15:53
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Иранского режиссера Мохаммада Расулофа, обладателя гран-при кинофестиваля "Берлинале-2020", местные власти приговорили к году тюремного заключения.

Как рассказал адвокат кинематографиста в беседе с Associated Press, такой срок Расулофу достался из-за трех его фильмов, в которых власти Ирана усмотрели "пропаганду против системы". Сдаваться режиссер и его представители не намерены.

Фото: apnews.com

Юбилейный, 70-й кинофестиваль "Берлинале" прошел в этом году с 20 февраля по 1 марта. Всего несколько дней назад Расулофу вручили главный приз фестиваля - "Золотого медведя" за драму "Здесь нет зла" о смертных казнях в Иране. Что правда, из-за запрета властей Ирана покидать пределы страны, сам режиссер приехать за статуэткой не смог. Вместо него ее приняла его дочь, также снявшаяся в новом фильме отца.

Вскоре после этого Расулофу вынесли приговор, который помимо тюремного срока несет в себе запрет снимать кино в течение двух лет. По словам адвоката, "сдаваться" властям и являться на вызов режиссер не станет, вместо этого они подадут апелляцию.

В 2011 году Мохаммад Расулоф снял картину "Прощай", которую отметили на Каннском кинофестивале. Из-за нее же режиссера и его коллегу Джафара Панахи приговорили к шести годам тюрьмы и запретили снимать кино в течение 20 лет. Именно благодаря апелляции срок для был уменьшен до года.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: кино

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