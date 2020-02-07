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Квентин Тарантино угрожал до смерти избить известного телеведущего

Учитывая, сколько кровавых смертей режиссер придумал для своих фильмов, шутить с ним опасно

пятница, 7 февраля 2020, 14:20
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Американский комик и ведущий популярной программы "Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом" утверждает, что однажды получил телефонный звонок с угрозами от самого Квентина Тарантино. Номинированный на "Оскар" режиссер был очень зол и обещал избить телезвезду до смерти, пишет New York Post.

Однажды на шоу Леттермана пришла известная актриса, и телеведущий в шутку удивился, что такая сногсшибательная женщина согласилась пойти на свидание с Тарантино. Он начал протестовать против их отношений, утверждая, что режиссер для нее недостаточно привлекательный и крутой.

"Идея в том, что Квентин Тарантино - ботан из видеопроката, - объяснил Леттерман. - Я притворился, что ошеломлен, что эта славная кинозвезда встречается с таким немного чокнутым парнем".

Два дня спустя его помощнику позвонил Тарантино и попросил поздороваться с Леттерманом. Оказалось, у него был гораздо более серьезный разговор.

"Он начал кричать на меня: "Я изобью тебя до смерти, я убью тебя, я приеду в Нью-Йорк, и я выбью из тебя дерьмо. Как ты можешь так говорить обо мне?" - вспоминает Леттерман. - Тарантино все продолжал и продолжал, как клинически безумный человек".

Годы спустя Тарантино извинился перед Леттерманом за свою бурную реакцию, но после ссоры телеведущий вынужден был немного сменить тональность своих шуток, чтобы избежать обвинений в будущем.

"Я отлично сразился с Квентином Тарантино. Это было действительно хорошо", - заключил ведущий.

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