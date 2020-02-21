В Германии стартовал юбилейный "Берлинале": какие украинские фильмы увидят гости фестиваля

Вечером 20 февраля в Берлине стартовал один из самых посещаемых кинофестивалей мира "Берлинале". В столице Германии его проводят уже в 70-й раз, и продлится он в этом году до 1-го марта включительно. Особенность "Берлинале" заключается в акцентах - особое внимание там достается интеллектуальному кино на острую социальную тематику.
В программе юбилейного фестиваля презентуют десятки работ, в том числе два фильма украинского производства и несколько картин, снятых в копродукции с Украиной. В рамках дополнительных рыночных показов гости "Берлинале" увидят еще шесть проектов, снятых в Украине. Далее подробнее.
- "Номери" (Олег Сенцов, Ахтем Сеитаблаев)
Мировая премьера фильма "Номери", Олега Сенцова состоится в программе специальных показов Berlinale Special. Картину режиссер снял с помощью коллеги и приятеля Ахтема Сеитаблаева, которому передавал письма из колонии РФ. В основу картины вошла одноименная пьеса Сенцова.
Сюжет расскажет зрителю об обществе в заключении, которое пытается побороть свои страхи и обрести свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и единственному ее правителю - Нулю. Десять героев не знают, что такое отступить от книги Правил. У них нет права выбора. И все же их жизнь резко изменится с появлением некоего нового жителя, незнакомого с местными законами. Непоколебимая вера Номеров вдруг расколется. Решать свою судьбу они захотят сами.
- "Земля блакитна, ніби апельсин" (Ирина Цилык)
В программе Generation 14plus пройдет показ документального фильма "Земля блакитна, ніби апельсин" Ирины Цилык. Мировая премьера картины состоялась в рамках американского Sundance Film Festival, где выиграла гран-при за лучшую режиссуру.
Основой фильма стала история семьи, которая проживает на Донбассе, где военные действия продолжаются уже шестой год. Преодолевая ежедневные трудности, Анна и ее четверо детей снимают дома любительский фильм о своих буднях. Названием для документального кино Цилык стала цитата французского поэта Поля Элюара.
Что из снятого в копродукции с Украиной
- "ДАУ. Наташа" (Илья Хржановский и Екатерина Эртель). Фильм, повествующий о советском физике Льве Ландау, стал частью масштабного проекта "ДАУ", в производстве которого приняли участие Россия, Германия и Украина в лице компании Phenomen Ukraine. Режиссер Илья Хржановский посвятил проекту 14 лет. Картина не получил проката в России, так как минкульт углядел в нем пропаганду порнографии. Показ состоится в конкурсной программе Competition.
- "ДАУ. Дегенерация" (Илья Хржановский, Илья Пермяков). Еще одна картина из проекта Хржановского "ДАУ". Ее увидят зрители программы Berlinale Special.
- "Граждане космоса" (США, Япония, Украина). Короткометражный фильм, снятый в Токио и Киеве, расскажет о воображаемом сообществе, идеалами которого являются бессмертие и межпланетность. Его основой стал манифест "Биокосмизм", написанный в 1922 году Александром Святогором (А. Агиенко).
Дополнительные рыночные показы
В рамках дополнительных показов гостей Берлинале познакомят еще с шестью украинскими картинами. В их число вошли "Мої думки тихі" Антонио Лукича, "Віддана" Кристины Сиволап, "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна, "Забуті" Дарьи Онищенко, LET IT SNOW Станислава Капралова и сериал "Схованки" Ирины Громоздой.
Также на с 20 по 27 февраля на так называемом Европейском рынке фестиваля, где обычно проходят встречи, знакомства и общение коллег из сферы киноиндустрии, будет работать украинский стенд - Ukrainian National Stand.
- В сентябре освобожденный из-под заключения в России Олег Сенцов провел в центре Киева свою первую пресс-конференцию. И так как theLime далек от тем политики, мы посетили конференцию с целью проследить за Сенцовым как за личностью творческой. Как за писателем и режиссером, дальнейших действий которого сегодня ждут с большим любопытством не только в Украине.
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