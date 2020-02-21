В Германии стартовал юбилейный "Берлинале": какие украинские фильмы увидят гости фестиваля

Вечером 20 февраля в Берлине стартовал один из самых посещаемых кинофестивалей мира "Берлинале". В столице Германии его проводят уже в 70-й раз, и продлится он в этом году до 1-го марта включительно. Особенность "Берлинале" заключается в акцентах - особое внимание там достается интеллектуальному кино на острую социальную тематику.

В программе юбилейного фестиваля презентуют десятки работ, в том числе два фильма украинского производства и несколько картин, снятых в копродукции с Украиной. В рамках дополнительных рыночных показов гости "Берлинале" увидят еще шесть проектов, снятых в Украине. Далее подробнее.

Мировая премьера фильма "Номери", Олега Сенцова состоится в программе специальных показов Berlinale Special. Картину режиссер снял с помощью коллеги и приятеля Ахтема Сеитаблаева, которому передавал письма из колонии РФ. В основу картины вошла одноименная пьеса Сенцова.

Сюжет расскажет зрителю об обществе в заключении, которое пытается побороть свои страхи и обрести свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и единственному ее правителю - Нулю. Десять героев не знают, что такое отступить от книги Правил. У них нет права выбора. И все же их жизнь резко изменится с появлением некоего нового жителя, незнакомого с местными законами. Непоколебимая вера Номеров вдруг расколется. Решать свою судьбу они захотят сами.

"Земля блакитна, ніби апельсин" (Ирина Цилык)

В программе Generation 14plus пройдет показ документального фильма "Земля блакитна, ніби апельсин" Ирины Цилык. Мировая премьера картины состоялась в рамках американского Sundance Film Festival, где выиграла гран-при за лучшую режиссуру.

Основой фильма стала история семьи, которая проживает на Донбассе, где военные действия продолжаются уже шестой год. Преодолевая ежедневные трудности, Анна и ее четверо детей снимают дома любительский фильм о своих буднях. Названием для документального кино Цилык стала цитата французского поэта Поля Элюара.

Что из снятого в копродукции с Украиной

"ДАУ. Наташа" (Илья Хржановский и Екатерина Эртель). Фильм, повествующий о советском физике Льве Ландау, стал частью масштабного проекта "ДАУ", в производстве которого приняли участие Россия, Германия и Украина в лице компании Phenomen Ukraine. Режиссер Илья Хржановский посвятил проекту 14 лет. Картина не получил проката в России, так как минкульт углядел в нем пропаганду порнографии. Показ состоится в конкурсной программе Competition.

(Илья Хржановский и Екатерина Эртель). Фильм, повествующий о советском физике Льве Ландау, стал частью масштабного проекта "ДАУ", в производстве которого приняли участие Россия, Германия и Украина в лице компании Phenomen Ukraine. Режиссер Илья Хржановский посвятил проекту 14 лет. Картина не получил проката в России, так как минкульт углядел в нем пропаганду порнографии. Показ состоится в конкурсной программе Competition. "ДАУ. Дегенерация" (Илья Хржановский, Илья Пермяков). Еще одна картина из проекта Хржановского "ДАУ". Ее увидят зрители программы Berlinale Special.

(Илья Хржановский, Илья Пермяков). Еще одна картина из проекта Хржановского "ДАУ". Ее увидят зрители программы Berlinale Special. "Граждане космоса" (США, Япония, Украина). Короткометражный фильм, снятый в Токио и Киеве, расскажет о воображаемом сообществе, идеалами которого являются бессмертие и межпланетность. Его основой стал манифест "Биокосмизм", написанный в 1922 году Александром Святогором (А. Агиенко).

Дополнительные рыночные показы

В рамках дополнительных показов гостей Берлинале познакомят еще с шестью украинскими картинами. В их число вошли "Мої думки тихі" Антонио Лукича, "Віддана" Кристины Сиволап, "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна, "Забуті" Дарьи Онищенко, LET IT SNOW Станислава Капралова и сериал "Схованки" Ирины Громоздой.

Также на с 20 по 27 февраля на так называемом Европейском рынке фестиваля, где обычно проходят встречи, знакомства и общение коллег из сферы киноиндустрии, будет работать украинский стенд - Ukrainian National Stand.

В сентябре освобожденный из-под заключения в России Олег Сенцов провел в центре Киева свою первую пресс-конференцию. И так как theLime далек от тем политики, мы посетили конференцию с целью проследить за Сенцовым как за личностью творческой. Как за писателем и режиссером, дальнейших действий которого сегодня ждут с большим любопытством не только в Украине.

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