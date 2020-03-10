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Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика на съемках фильма

Сам актер громкое обвинения пока не комментировал

вторник, 10 марта 2020, 17:50
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В новом документальном фильме "Моя правда: изнасилование двух Кори" актер Кори Фельдман перечислил мужчин, которые, по его словам, насиловали его и его друга Кори Хэйма, когда они были детьми. Среди обвиняемых прозвучало имя Чарли Шина, который снимался с Хэймом в фильме 1986 года "Лукас", пишет EW.

Кадр из фильма "Лукас"

"Он вдавался в подробности, - сказал плачущий Фельдман о Хэйме, который умер от пневмонии в 2010 году. - Он сказал мне: "Чарли нагнул меня между двумя трейлерами, налил масло на мою задницу и изнасиловал меня при свете дня. Любой мог пройти мимо, любой мог увидеть это".

Во время работы над фильмом "Лукас" Хэйму было 13 лет, а Шину - 19. В прошлом Шин категорически отрицал, что когда-либо имел половую связь с Хэймом, но несколько других героев документального фильма также утверждают, что Хэйм прямо говорил им о насилии.

"Он поделился со мной тем, что на съемочной площадке "Лукаса" его изнасиловали. Он был маленьким мальчиком, - сказала бывшая жена Фельдмана Сюзанна Спрэг. - Он сказал мне, что это был его коллега, что это сделал Чарли Шин".

Фельдман впервые публично рассказал о "безудержной педофилии в Голливуде" во время интервью ABC 2011 года, а затем в 2013 году выпустил книгу мемуаров. В ней он ссылается на то, кем был предполагаемый обидчик Хэйма, не указывая его настоящего имени.

  • Более 30 женщин согласились отказаться от исков против Харви Вайнштейна. Сумма сделки, которую заключила с ними защита продюсера, впечатляет.
  • Ранее в изнасиловании обвинили оскароносного актера Тимоти Хаттона. Сам он серьезно настроен очистить свое имя, уже обратился в ФБР и собирается подать иски за клевету.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Чарли Шин

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