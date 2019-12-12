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Более 30 женщин согласились отказаться от исков против Харви Вайнштейна: названа сумма сделки

В случае успеха продюсеру не придется ни платить своим обвинительницам, ни признавать проступки

четверг, 12 декабря 2019, 11:51
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Более 30 женщин, которые предположительно подверглись сексуальным домогательствам со стороны опального голливудского магната Харви Вайнштейна, достигли с ним урегулирования в размере $25 млн. Если оно будет одобрено, большинство гражданских исков против продюсера будут отозваны, сообщает New York Times.

Предварительную сделку заключили с участием предполагаемых жертв Вайнштейна в США, Канаде, Великобритании и Ирландии. Предложение ожидает одобрения со стороны судов и отдельных лиц, но как только последние препятствия будут устранены, страховые компании, сотрудничающие с Вайнштейном, выплатят женщинам указанную сумму.

Самому Харви Вайнштейну не придется ни платить своим обвинительницам, ни признавать проступки. Отсутствие личной ответственности бывшего кинопродюсера вызвало разочарование и гнев некоторых вовлеченных женщин.

"Мне это не нравится, но я не знаю, как с этим справиться. Я не знаю, что еще я могу сделать", - сказала газете актриса Кэтрин Кендалл, которая предположительно подверглась сексуальным домогательствам со стороны Вайнштейна в 1993 году.

Ожидание урегулирования по многочисленным гражданским искам не является концом судебных разбирательств для Вайнштейна. 6 января его уголовный процесс начинается с отбора присяжных в манхэттенском суде. Уголовные обвинения против него включают предполагаемое изнасилование женщины в 2013 году и обвинение в насильственном оральном сексе с неназванной женщиной в 2006 году. Вайнштейн опровергает любые обвинения в несогласованном сексе.

  • Уголовное дело против Кевина Спейси закрыли. Анонимный массажист, который обвинял актера в сексуальных домогательствах, умер накануне суда.
  • Роуз Макгоуэн рассказала, как Вайнштейн запугивал ее после изнасилования. Актриса утверждает, что столкнулась с прослушкой телефонов, угрозами и вымогательством.

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