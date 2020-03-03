Оскароносного актера обвинили в изнасиловании 14-летней девочки

50-летняя женщина обвинила американского актера и режиссера Тимоти Хаттона в изнасиловании. По словам Сэры Джонстон, инцидент произошел в Ванкувере (Канада), когда ей было 14 лет, пишет Page Six. Поскольку в уголовном праве Канады в отношении изнасилований нет срока давности, полиции придется провести расследование.

Тимоти Хаттон в сериале "Призраки дома на холме"Фото: Netflix

Джонстон, впервые сообщившая об изнасиловании в 2019 году, рассказала изданию BuzzFeed, что познакомилась с Хаттоном в 1983 году в одном из ресторанов Ванкувера. 23-летний актер, тремя годами ранее получивший "Оскар" за роль в фильме "Обыкновенные люди", пригласил ее в свой гостиничный номер, где напоил алкоголем и изнасиловал вместе с одним из своих приятелей. В 1983 году возраст сексуального согласия в Канаде составлял 14 лет (сегодня - 16), потому Ванкуверское отделение полиции не спешит с расследованием: его обещали начать после поступления соответствующего рапорта.

Адвокаты Хаттона утверждают, что Джонстон обратилась к полицейским лишь после попытки достичь с актером финансового соглашения в $1,5 млн. "Женщина пыталась вымогать у Тима миллионы долларов за последние два года. Статья была опубликована только после неудачных попыток вымогательства", - говорится в их заявлении.

После публикации статьи Хаттон обратился в ФБР и намерен подать иск о клевете, чтобы очистить свое имя и привлечь к ответственности BuzzFeed и Сэру Джонстон. Сама Джонстон утверждает, что Хаттон предлагал ей за молчание $135 тыс., но она отказалась от сделки.

В последние годы Тимоти Хаттон снимался в фильмах и сериалах "Призраки дома на холме", "Как избежать наказания за убийство", "Красивый мальчик", "Все деньги мира".

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