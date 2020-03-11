Как закатать дома березовый сок: проверенный рецепт и советы

Березовый сок - очень вкусный, полезный и освежающий напиток. В этом материале мы расскажем вам, как закатать березовый сок на лето, чтобы в жаркое время года вы в любой момент могли вкусно и с пользой освежиться и пополнить запас сил и витаминов.

Итак, для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: свежий лимон (1 шт.), сок березы (1 трехлитровая банка), сахар (по вкусу).

Фото: glav-dacha.ru

Шаг 1: Для начала нужно перелить сок в кастрюлю, поставить на средний огонь и довести до кипения, но не кипятить. Как только появятся пузырьки, кастрюлю нужно сразу же снять с огня.

Шаг 2: Теперь следует нарезать лимон вместе с кожурой и отправить его в кастрюлю с горячим соком.

Шаг 3: Затем нужно всыпать сахар и тщательно перемешать.

Шаг 4: Разлить сок по предварительно заготовленным банкам и прикрыть крышками.

Шаг 5: Опустить банки в катрюлю с водой, под кастрюлю нужно положить полотенце.

Шаг 6: Банки нужно стерилизовать 10 минут, после чего достать и закрутить при помощи закаточной машинки. Готовые банки нужно укрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Шаг 7: Для длительного хранения банки с соком нужно убрать в прохладное темное место.

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