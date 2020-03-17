Из-за коронавируса премии "Золотая малина" раздали онлайн - назван худший фильм 2019 года

Ежегодная церемония антипремии "Золотая малина" в этом году по причине эпидемии коронавируса была перенесена из Лос-Анджелеса в YouTube. В режиме онлайн были объявлены имена обладателей статуэток за худшие достижения в кинематографе.
Абсолютным триумфатором онлайн-церемонии стала экранизация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки" - фильм режиссера Тома Хупера собрал шесть наград, в том числе был назван худшим фильмом 2019 года.
Помимо главной категории, мюзикл "Кошки", в котором сыграли Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Иэн Маккеллен и Джуди Денч, получил "Золотую малину" за худшую режиссуру, худший сценарий, худших актера / актрису второго плана и за худший экранный дуэт.
Худшим актером назвали Джона Траволту за "Фаната" и "Бок о бок", актрисой - Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Две статуэтки достались свежему боевику "Рэмбо: Последняя кровь" - пятая часть знаменитой картины со Сталлоне победила в номинациях "Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат" и "Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью".
Положительной наградой в категории "Награда за искупление" отличился лишь 58-летний Эдди Мерфи за главную роль в фильме Netflix "Меня зовут Долемайт".
Напомним, премия "Золотая малина" вручается с 1980 года. Традиционно лауреатов объявляли накануне вручения "Оскаров", но последние годы организаторы "Золотой малины" перед главной кинопремией объявляют лишь список номинантов. Их ежегодно на основании голосования определяют 1100 членов жюри.
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