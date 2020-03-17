Из-за коронавируса премии "Золотая малина" раздали онлайн - назван худший фильм 2019 года

Ежегодная церемония антипремии "Золотая малина" в этом году по причине эпидемии коронавируса была перенесена из Лос-Анджелеса в YouTube. В режиме онлайн были объявлены имена обладателей статуэток за худшие достижения в кинематографе.

Абсолютным триумфатором онлайн-церемонии стала экранизация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки" - фильм режиссера Тома Хупера собрал шесть наград, в том числе был назван худшим фильмом 2019 года.

Помимо главной категории, мюзикл "Кошки", в котором сыграли Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Иэн Маккеллен и Джуди Денч, получил "Золотую малину" за худшую режиссуру, худший сценарий, худших актера / актрису второго плана и за худший экранный дуэт.

Худшим актером назвали Джона Траволту за "Фаната" и "Бок о бок", актрисой - Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".

Две статуэтки достались свежему боевику "Рэмбо: Последняя кровь" - пятая часть знаменитой картины со Сталлоне победила в номинациях "Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат" и "Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью".

Положительной наградой в категории "Награда за искупление" отличился лишь 58-летний Эдди Мерфи за главную роль в фильме Netflix "Меня зовут Долемайт".

Напомним, премия "Золотая малина" вручается с 1980 года. Традиционно лауреатов объявляли накануне вручения "Оскаров", но последние годы организаторы "Золотой малины" перед главной кинопремией объявляют лишь список номинантов. Их ежегодно на основании голосования определяют 1100 членов жюри.

Ранее актеры Идрис Эльба ("Мстители", "Тор") и Кристофер Хивью ("Игра престолов") объявили о положительных тестах на коронавирус. Оба сейчас находятся в изоляции.

Также Covid-19 подхватила голливудская актриса Ольга Куриленко, уроженка Украины. Звезда "бондианы" рассказала фолловерам в Инстаграм о том, что с недавнего времени находится в изоляции.

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