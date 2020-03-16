"Девушка Бонда" подхватила коронавирус - и это не сюжет кино, а реальный диагноз актрисы Ольги Куриленко

Голливудская актриса Ольга Куриленко, уроженка Украины и звезда "бондианы", рассказала фолловерам в Инстаграм о том, что с недавнего времени находится в изоляции. Она, как и Том Хэнкс с супругой, подхватила коронавирус.

Симптомами болезни Куриленко назвала температуру и слабость. Болеет актриса уже около недели.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы", - отметила она. В своем посте звезда картины "Квант милосердия" призвала фолловеров относиться к эпидемии серьезно.

Пост актрисы собрал более 16 тыс. лайков и сотни комментариев ее подписчиков. Куриленко призывают не падать духом и желают скорейшего выздоровления.

Ольга Куриленко и Дэниел КрейгФото: fleex.tv

Напомним, 15 марта в мире было зафиксировано более 169 тыс. инфицированных коронавирусом, при этом более 76 тыс. человек смогли побороть заболевание. Вирус обнаружили уже в 150 странах, в том числе и в Украине. Общее количество жертв превысило отметку в 6,4 тыс.

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