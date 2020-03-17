Актеры "Игры престолов" и "Мстителей" сообщили о позитивном тесте на коронавирус

Еще два знаменитых актера сообщили о заражении коронавирусом - ими стали исполнитель роли Тормунда в сериале "Игра престолов" Кристофер Хивью и звезда "Мстителей" Идрис Эльба.

Оба актера написали в соцсетях, что получили положительный результат теста на Covid-19. "Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов, но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал, что могу быть заражен. Оставайтесь дома и будьте прагматичным. Я буду держать вас в курсе своего самочувствия. Без паники", - сообщил Идрис Эльба в своем Twitter.

Кристофер Хивью прошел тест в Норвегии. Он сообщил, что чувствует лишь легкие симптомы, а также, что находится в изоляции, чтобы обезопасить окружающих.

"Моя семья и я самоизолировались дома и пробудем здесь столько, сколько нужно. Мы чувствуем себя хорошо, у меня только легкие симптомы простуды", - написал Кристофер в своем Instagram.

"Есть люди, для которых риск заражения вирусом может обернуться разрушительным диагнозом, поэтому я призываю вас всех быть максимально аккуратными - мойте руки, держите дистанцию с другими людьми в 1,5 метра, сидите под карантином; просто делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса", - добавил актер.

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