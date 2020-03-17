RU  UA

Лайм

Актеры "Игры престолов" и "Мстителей" сообщили о позитивном тесте на коронавирус

Еще больше знаменитых людей рассказывают, что у них подтвердился Covid-19

вторник, 17 марта 2020, 10:14
читати статтю українською

Еще два знаменитых актера сообщили о заражении коронавирусом - ими стали исполнитель роли Тормунда в сериале "Игра престолов" Кристофер Хивью и звезда "Мстителей" Идрис Эльба.

Оба актера написали в соцсетях, что получили положительный результат теста на Covid-19. "Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов, но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал, что могу быть заражен. Оставайтесь дома и будьте прагматичным. Я буду держать вас в курсе своего самочувствия. Без паники", - сообщил Идрис Эльба в своем Twitter.

Кристофер Хивью прошел тест в Норвегии. Он сообщил, что чувствует лишь легкие симптомы, а также, что находится в изоляции, чтобы обезопасить окружающих.

"Моя семья и я самоизолировались дома и пробудем здесь столько, сколько нужно. Мы чувствуем себя хорошо, у меня только легкие симптомы простуды", - написал Кристофер в своем Instagram.

"Есть люди, для которых риск заражения вирусом может обернуться разрушительным диагнозом, поэтому я призываю вас всех быть максимально аккуратными - мойте руки, держите дистанцию с другими людьми в 1,5 метра, сидите под карантином; просто делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса", - добавил актер.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Kristofer Hivju (@khivju)

  • 12 марта Том Хэнкс объявил, что вместе с женой Ритой Уилсон заразился коронавирусом в Австралии. На следующий день актер рассказал, как они справляются с инфекцией.
  • Также Covid-19 подхватила голливудская актриса Ольга Куриленко, уроженка Украины. Звезда "бондианы" рассказала фолловерам в Инстаграм о том, что с недавнего времени находится в изоляции.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Украинская певица вышла замуж за известного комика - первое фото с тайной свадьбы

Украинская певица MamaRika и комедийный актер Сергей Середа тайно поженились в Таиланде.

Леся Никитюк, Сергей Притула и другие знаменитости рассказали, как проходит их карантин

Украинские звезды показали в соцсетях, чем занимаются во время карантина.

Любящий и любимый человек: Ванесса Паради трогательно защитила Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд

Бывшая жена Джонни Деппа Ванесса Паради поддержала его в деле о клевете против бывшей жены Эмбер Херд

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: