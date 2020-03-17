Актеры "Игры престолов" и "Мстителей" сообщили о позитивном тесте на коронавирус

Еще два знаменитых актера сообщили о заражении коронавирусом - ими стали исполнитель роли Тормунда в сериале "Игра престолов" Кристофер Хивью и звезда "Мстителей" Идрис Эльба.
Оба актера написали в соцсетях, что получили положительный результат теста на Covid-19. "Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов, но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал, что могу быть заражен. Оставайтесь дома и будьте прагматичным. Я буду держать вас в курсе своего самочувствия. Без паники", - сообщил Идрис Эльба в своем Twitter.
— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020
Кристофер Хивью прошел тест в Норвегии. Он сообщил, что чувствует лишь легкие симптомы, а также, что находится в изоляции, чтобы обезопасить окружающих.
"Моя семья и я самоизолировались дома и пробудем здесь столько, сколько нужно. Мы чувствуем себя хорошо, у меня только легкие симптомы простуды", - написал Кристофер в своем Instagram.
"Есть люди, для которых риск заражения вирусом может обернуться разрушительным диагнозом, поэтому я призываю вас всех быть максимально аккуратными - мойте руки, держите дистанцию с другими людьми в 1,5 метра, сидите под карантином; просто делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса", - добавил актер.
- 12 марта Том Хэнкс объявил, что вместе с женой Ритой Уилсон заразился коронавирусом в Австралии. На следующий день актер рассказал, как они справляются с инфекцией.
- Также Covid-19 подхватила голливудская актриса Ольга Куриленко, уроженка Украины. Звезда "бондианы" рассказала фолловерам в Инстаграм о том, что с недавнего времени находится в изоляции.
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