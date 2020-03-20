Говорят, фильм "Заражение" предсказал пандемию коронавируса - вот 5 любопытных совпадений

11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса, карантин продлится до 3 апреля.Украинские знаменитости уже рассказали, как проводят время дома. Ну а мы решили обратить внимание на фильм "Заражение", который якобы предсказал масштабную эпидемию. И проверить, действительно ли создатели ленты смогли предугадать события 2020 года.

Фото: fortune.com

В 2011 году на экраны вышел фильм "Заражение" с Мэттом Деймоном, Джудом Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет и Майклом Дугласом. Но об этом мало кто слышал, ведь в то время картина так и не стала популярной. В мировом прокате лента со звездным составом актеров заняла всего лишь 61 место.

Но в 2020 году к фильму все-таки неожиданно пришел успех, сейчас он один из самых скачиваемых. А все дело в том, что события картины удивительным образом совпадают с тем, что на самом деле происходит в мире сейчас. Речь о вирусе, который распостраняется с невероятной скоростью и охватывает множество стран. Итак, давайте проверим, действительно ли создатели "Заражения" смогли предсказать будущее?

Фильм "Заражение" и коронавирус Covid-19: интересные совпадения

Во-первых, стоит сразу упомянуть, что в фильме, как и в реальности, эпидемия началась в Китае. По сюжету, героиня Гвинет Пэлтроу, которая стала нулевым пациентом, заразилась вирусом от повара в Гонконге.

Во-вторых, как и в реальности, киношный вирус начал распространяться из-за летучих мышей. Правда, в фильме их никто не ел. Шеф-повар, с которым за руку здоровалась главная героиня, готовил свинину. И, судя по всему, не слишком тщательно вымыл руки. А зря, ведь оказалось, что свинья, которую он готовил, была инфицирована летучей мышью.

Третье совпадение - вымышленный вирус в фильме распространяется точно так же, как и Covid-19 - при близком контакте или при прикосновении к зараженным поверхностям.

Также и MEV-1 (вирус из киноленты), и Covid-19 затрагивают дыхательные пути. Правда, MEV-1 все-таки принадлежит к немного иному семейству вирусов. А точнее, является мутацией реально существующего вируса Nipah.

Во время вспышки вируса в фильме, Служба санитарно-эпидемиологической разведки получает срочное распоряжение найти и изолировать от общества зараженных людей. Позже и вовсе весь город Чикаго становится карантинной зоной. Очень напоминает реальную ситуацию в городах Китая и Италии, где целые города оказались под замком из-за пандемии коронавируса.

Однако, есть и несовпадения. Например, смертность от MEV-1 в "Заражении" - 25 процентов, в то время как, по данным ВОЗ, смертность от коронавируса - 3.4 процента. Но все же нельзя не отметить, что кинолента 9-летней давности действительно во многом смогла предугадать события 2020 года.

Скотт Бернс, автор сценария к "Заражению", в одном из интервью сказал: "Больше всего меня в этом поразило то, как распространение дезинформации может стать таким же широким и опасным, как вирус". Также, по словам сценариста, во время работы над картиной он общался с инфекционистами. Которые уже тогда сказали, что эпидемия - это не вопрос "если", это вопрос "когда".

Исполнительница главной роли Гвинет Пэлтроу тоже настроена серьезно. Правда, она не смогла удержаться от небольшой шутки о фильме. В недавней публикации на своей страничке в Instagram актриса написала: "Пэлтроу просто собирается пойти спать в самолете с этой штукой на голове. Я уже была в этом фильме. Берегите себя. Откажитесь от рукопожатий. И мойте руки почаще".

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