Леся Никитюк, Сергей Притула и другие знаменитости рассказали, как проходит их карантин

Украинские знаменитости придерживаются карантина, который ввели по всей стране из-за угрозы распространения опасного коронавируса. Звезды проводят это время дома, в кругу родных и близких, а также гуляют на свежем воздухе.

Своими буднями известные украинцы делятся в соцсетях. Так, ведущие Нового канала запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома и призвали украинцев не покидать дома без крайней необходимости. Теперь Сергей Притула, который постоянно занят на съемках, наконец-то может насладиться общением с женой и детьми. И даже приготовить им обед.

А Леся Никитюк показывает, что прогулка по весеннему парку вреда никому не принесет. Главное, придя домой, сразу вымыть руки.

"Время для самого важного. Именно сейчас мы должны быть вместе. Слышать друг друга, поддерживать, понимать, беречь. Время жить", - написал под семейным снимком Женя Галич, лидер группы O.Torvald.

Настя Каменских призывает поклонников использовать карантин как "меру безопасности и как возможность побыть дома и заняться вопросами, на которые не хватало времени в обычной жизни". "Помните! Изменения начинаются с себя. Если каждый из нас будет проявлять осознанность и ответственность - мы быстренько победим все вирусы", - написала певица.

Солистка группы The Hardkiss призналась, что не может без музыки, поэтому нашла выход, как заниматься любимым делом, не выходя из дома. "Сегодня буду петь online. Я музыкант. И в такое странное, сложное время я буду делать то, что умею и люблю, то, что должна - петь для вас", - написала Юлия Санина.

Певица также пригласила своих коллег присоединиться к музыкальному флешмобу и передала эстафету Джамале и Тине Кароль.

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" во время карантина занялась просмотров фильмов. "Планы на вечер посмотреть фильм "Заражение" 2011 года и "Симпсоны в кино", - написала певица.

Беременная Джамала опубликовала милое семейное фот, на котором запечатлена с мужем, сыном и питомцем Баду. "Возможно, это время дома подаренное нам, чтобы сделать то, на что постоянно не хватало времени?", - отметила певица.

Молодая невеста Виктора Павлика призналась, что для нее трехнедельный карантин - "испытание еще то". Однако девушка все же нашла способы, как провести время с пользой.

"Мои идеи, как разнообразить домашнюю жизнь: научиться готовить новые блюда, можно более сложные, потому как времени хватает; послушать вебинары на интересующие темы; провести ревизию своего гардероба и не только гардероба, а вообще всяких не нужных предметов в доме; сделать генеральную уборку. Постирать, погладить; позвонить родным и друзьям, с которыми давно не болтал; посвятить больше времени Инстаграмму и своим подписчикам; ну и конечно кино и книги никто не отменял", - поделилась Екатерина Репяхова.

11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля.

Украинская телеведущая Катя Осадчая призвала украинцев не повторять ошибок жителей Италии, которые несерьезно отнеслись к эпидемии коронавируса, а начинать заботиться о своем здоровье уже сейчас.

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