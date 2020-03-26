RU  UA

Лайм

Создатели "Рика и Морти" показали тизер нового мультфильма, и это такой же научно-фантастический трэш

Пока создатели Solar Opposites планируют выпустить два сезона

четверг, 26 марта 2020, 15:26
читати статтю українською

Уже в мае этого года поклонников "Рика и Морти" ждет новый научно-фантастический мультфильм Solar Opposites от Джастина Ройланда и сценариста Майка Макмэна. Премьера запланирована на 8 мая на сервисе Hulu, а пока первые зрители смотрят в YouTube официальный тизер.

Согласно описанию, мультсериал расскажет о приключениях семьи из четырех пришельцев, которые спасаются бегством на планету Земля. Здесь им придется адаптироваться к привычкам человечества и столкнуться с такими вещами как буллинг, наркотики, тинейджеры-зомби и прочим трэшем в стиле авторов "Рика и Морти".

Пока создатели Solar Opposites планируют выпустить два сезона.

Фото: instagram.com/solaroppositesonhulu

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймКино
Теги: сериалы

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

6 свежих украинских фильмов, которые впервые можно посмотреть онлайн

В сети появились лучшие украинские фильмы за 2018 и 2019 годы

Умер режиссер Стюарт Гордон - классик хорроров и большой поклонник Говарда Лавкрафта

Информацию о смерти режиссера прессе подтвердили его родные

5 фильмов об эпидемиях, которые стоит посмотреть на карантине

Что посмотреть, пока приходится сидеть дома на карантине

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: