Создатели "Рика и Морти" показали тизер нового мультфильма, и это такой же научно-фантастический трэш

Уже в мае этого года поклонников "Рика и Морти" ждет новый научно-фантастический мультфильм Solar Opposites от Джастина Ройланда и сценариста Майка Макмэна. Премьера запланирована на 8 мая на сервисе Hulu, а пока первые зрители смотрят в YouTube официальный тизер.

Согласно описанию, мультсериал расскажет о приключениях семьи из четырех пришельцев, которые спасаются бегством на планету Земля. Здесь им придется адаптироваться к привычкам человечества и столкнуться с такими вещами как буллинг, наркотики, тинейджеры-зомби и прочим трэшем в стиле авторов "Рика и Морти".

Пока создатели Solar Opposites планируют выпустить два сезона.

Фото: instagram.com/solaroppositesonhulu

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