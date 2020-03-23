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Авторы "Игры престолов" появились в новой серии "Мира Дикого Запада" - кажется, там был и Дрогон

Похоже фанатская теория насчет популярных сериалов HBO понравилась и их шоураннерам

понедельник, 23 марта 2020, 14:32
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Помните фанатскую теорию, согласно которой Вестерос - всего лишь еще один тематический парк внутри сериала "Мир Дикого Запада"? Похоже, она понравилась даже его авторам, и те решили побаловать зрителей очередным крутым камео шоураннеров.

Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс появились в третьей серии третьего сезона "Мира Дикого Запада", которая вышла в эфире HBO 22 марта. Сценаристы "Игры престолов" сыграли эпизодические роли техников компании Delos. И, кажется, зрители даже заприметили там Дрогона - любимчика среди драконов Дейнерис Таргариен.

Согласно сюжету сериала, компания Delos, владеет парками развлечений, населенными человекоподобными андроидами. Каждый из них стилизован под разные эпохи: Дикий Запад, Япония времен самураев, Британская Индия и другие. Чем занимались техники, сыгранные Бениоффом и Уайссом, не известно. Но отсылка к "Игре престолов" не ускользнула от зрителей. Ведь помимо сценаристов в кадре появился и робот-дракон.

В эпизоде упоминается, что дракона планирует купить некий стартап в Коста-Рике, и зрители посчитали это явной отсылкой к Дрогону. Фанатскую теорию о нереальном Вестеросе подкрепил и тот факт, что для Бениоффа и Уайсса это не первые эпизодические роли в сериалах HBO. Ранее сценаристы уже появлялись в финальном сезоне своего же проекта - в роли одичалых.

"Мир Дикого Запада", 3 сезонФото: hbo.com

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