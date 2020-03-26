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6 свежих украинских фильмов, которые впервые можно посмотреть онлайн

Проводите карантин с пользой

четверг, 26 марта 2020, 14:04
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Пока украинцы остаются на карантине, в сети появляется все больше контента и предложений для занимательного времяпровождения. Так, недавно для онлайн-просмотра впервые стали доступными сразу несколько фильмов новой украинской волны, и это отличная возможность посмотреть их, если раньше вы не успели в кино.

  • "Додому" (2019), Нариман Алиев
  • Где смотреть: OLL.TV

Дебютный фильм Наримана Алиева представлял Украину в лонг-листе премии Оскар-2020. Драма собрала престижные награды международных кинофестивалей в Одессе, Киеве, Стамбуле и Бухаресте.

  • "Мої думки тихі" (2019), Антонио Лукич
  • Где смотреть: OLL.TV

Премьера комедии Антонио Лукича состоялась в прошлом году на кинофестивалях в Одессе и Карловых Варах и отличилась успешным прокатом в Украине. Пожалуй, не часто зрители требуют возвращения картины в кинотеатры, как это произошло с дебютной лентой режиссера.

  • "Захар Беркут" (2019), Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн
  • Где смотреть: Sweet.tv

Исторический экшн, основой которого стала одноименная повесть Ивана Франко, стал одним из самых дорогих украинских фильмов с бюджетом более 100 млн грн.

  • "Коли падають дерева" (2018), Марыся Никитюк
  • Где смотреть: Takflix

Также дебютный фильм Марыси Никитюк участвовал в конкурсной программе "Берлинале". Картина получила смешанные отзывы кинокритиков, при этом вошла в список лучших украинских фильмов 2018 года.

  • "Гуцулка Ксеня" (2018), Елена Демьяненко
  • Где смотреть: Takflix

Музыкальная комедия Елена Демьяненко стала лауреатом международного кинофестиваля в Японии и запомнилась зрителю живописными локациями карпат. Особых нот картине добавляют группы Dakh Daughters и "ЦЕ ШО", при этом не только музыкой.

  • "Вулкан" (2018), Роман Бондарчук
  • Где смотреть: Takflix

Вскоре после премьеры The Hollywood Reporter назвал дебютную драмедию Романа Бондарчука "сюрреалистическим поэтическим любовным письмом Дикому Востоку".

  • Скучаете на карантине? Отправляйтесь на онлайн-прогулку по залам известных музеев мира. Рассматривайте шедевры именитых мастеров искусства, древние находки и артефакты.
  • Или, как вариант, посвятите свободное время тому, на что его не хватало прежде - самообразованию. Здесь мы рассказываем о 8 бесплатных онлайн-курсах, доступных в сети на период карантина.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: кино

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