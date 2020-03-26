6 свежих украинских фильмов, которые впервые можно посмотреть онлайн

Пока украинцы остаются на карантине, в сети появляется все больше контента и предложений для занимательного времяпровождения. Так, недавно для онлайн-просмотра впервые стали доступными сразу несколько фильмов новой украинской волны, и это отличная возможность посмотреть их, если раньше вы не успели в кино.

"Додому" (2019), Нариман Алиев

(2019), Нариман Алиев Где смотреть: OLL.TV

Дебютный фильм Наримана Алиева представлял Украину в лонг-листе премии Оскар-2020. Драма собрала престижные награды международных кинофестивалей в Одессе, Киеве, Стамбуле и Бухаресте.

"Мої думки тихі" (2019), Антонио Лукич

(2019), Антонио Лукич Где смотреть: OLL.TV

Премьера комедии Антонио Лукича состоялась в прошлом году на кинофестивалях в Одессе и Карловых Варах и отличилась успешным прокатом в Украине. Пожалуй, не часто зрители требуют возвращения картины в кинотеатры, как это произошло с дебютной лентой режиссера.

"Захар Беркут" (2019), Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн

(2019), Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн Где смотреть: Sweet.tv

Исторический экшн, основой которого стала одноименная повесть Ивана Франко, стал одним из самых дорогих украинских фильмов с бюджетом более 100 млн грн.

"Коли падають дерева" (2018), Марыся Никитюк

(2018), Марыся Никитюк Где смотреть: Takflix

Также дебютный фильм Марыси Никитюк участвовал в конкурсной программе "Берлинале". Картина получила смешанные отзывы кинокритиков, при этом вошла в список лучших украинских фильмов 2018 года.

"Гуцулка Ксеня" (2018), Елена Демьяненко

(2018), Елена Демьяненко Где смотреть: Takflix

Музыкальная комедия Елена Демьяненко стала лауреатом международного кинофестиваля в Японии и запомнилась зрителю живописными локациями карпат. Особых нот картине добавляют группы Dakh Daughters и "ЦЕ ШО", при этом не только музыкой.

"Вулкан" (2018), Роман Бондарчук

(2018), Роман Бондарчук Где смотреть: Takflix

Вскоре после премьеры The Hollywood Reporter назвал дебютную драмедию Романа Бондарчука "сюрреалистическим поэтическим любовным письмом Дикому Востоку".

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