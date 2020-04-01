Сериал "Спіймати Кайдаша" поднимает проблему отношений в семье. Вот как с этим складывается у его актеров

В начале марта канал СТБ представил новый сериал "Спіймати Кайдаша". Сценарий Натальи Ворожбит отдаленно основан на повести "Кайдашева сім’я" Ивана Нечуй-Левицкого и поднимает проблему отношений родителей и детей, затрагивает и тему недосказанностей между соседями. Вскоре после премьеры theLime поинтересовался, как с этим складывается у его актеров - Тараса Цымбалюка, Антонины Хижняк и Григория Бакланова.

Фото: канал СТБ

- Как складываются отношения с семьей?

Тарас Цымбалюк (Карпо Кайдаш): Отношения с родственниками у меня складываются прекрасно. Это главный источник любви в моей жизни, благодаря которому хочется творить. Над любыми отношениями нужно работать, а над отношениями с кровными родственниками еще больше. Это самые близкие люди в твоей жизни. Нужно это осознать и над этим работать.

Антонина Хижняк (Мотря): С родственниками и родителями отношения хорошие. Видимо из-за того, что не живем вместе (смеется). Как говорит мама: "Чем дальше живешь, тем роднее будешь".

Григорий Бакланов (Лаврин Кайдаш): Мне очень повезло. Мои родители и родители моей невесты очень хорошо приняли нас и за все время у нас не было ни одного конфликта. Нам сказали одно: главное, чтобы вместе вам было хорошо. Конечно, само по себе знакомство с родителями - это достаточно нервный эпизод. Надо также понимать, что и для родителей это тоже волнительная встреча. Благо, мы сразу друг друга поняли и быстро нашли общий язык. Теперь мы одна большая полноценная семья. Мы постоянно поддерживаем связь и стараемся всегда быть единым целым. Мы можем не принимать поступки друг друга, но никогда не откажем в помощи. И несмотря на то, что мы живем в разных городах и странах, мы не теряем контакт, помогаем друг другу, собираемся вместе на большие праздники.

- Как уживаться с родителями под одной крышей?

Тарас Цымбалюк (Карпо Кайдаш): Прекрасно. Главное, не делать такую же ошибку, как персонажи сериала. Нужно прислушиваться друг к другу, идти друг другу на встречу.

Антонина Хижняк (Мотря): У всех должно быть личное пространство. Не только в физическом плане но и в психологическом. Это залог здоровых взаимоотношений в семье. Люди часто хотят переделать или перевоспитать других - дохлый номер. Если не можете принять человека с его недостатками, то либо ищите другого человека, или займитесь лучше собой.

Григорий Бакланов (Лаврин Кайдаш): Советую всем уже со студенческих лет жить отдельно. Во время учебы в университете я жил в общежитии и считаю, это идет на пользу. Ты в первую очередь учишься самостоятельно заботиться о себе, быстрее взрослеешь. И тем более, если вы заводите семью. Мы с Настей после выпуска год жили с родителями и как только собрали немного денег, сразу сняли квартиру. Не потому, что с родителями было тяжело и неуютно. Просто только самостоятельно вы сможете сформировать свою личную семью и научиться жить как пара (как муж и жена). Только собственный опыт имеет значение.

- Как создать правильную атмосферу и наладить отношения между родителями и любимым человеком?

Тарас Цымбалюк (Карпо Кайдаш): Любые отношения – это сложный механизм, над которым работают всегда два человека. Никогда не стоит кого-то обвинять, поскольку в любом действии каждого человека лежит вина второй стороны. Бывают вещи, которые мы в сериале показали: живут под одной крышей шесть человек, три пары - здоровые красивые люди, ничем не обделены. И они просто друг друга не слышат.

Антонина Хижняк (Мотря): Единственное, что могу сказать, родители всегда доверяли моему выбору. Никогда не было сопротивления, ни каких-то непрошеных советов по выбору второй половинки я не слышала. Всегда говорили "это твой выбор, тебе с ним жить". После этого понимаешь, что решение принимаешь ты, и именно ты несешь за это ответственность. Такая себе "прививка" от позиции жертвы. В этом плане я очень благодарна родителям за их понимание и доверие.

Григорий Бакланов (Лаврин Кайдаш): Секрет в уважении. И взаимопонимании. Меня и мою Настю воспитывали всегда уважать старших. Но и также учили все свои конфликты решать самостоятельно - не надо выносить из дома сор. А мама, в свою очередь, никогда не вмешивалась в личную жизнь. И все живут мирно.

Фото: канал СТБ

- Как складываются отношения с соседями?

Тарас Цымбалюк (Карпо Кайдаш): Для меня эта тема и близка, и одновременно очень далека. С одной стороны, я видел, как соседи ссорились. Но с другой – у меня такого дома не было. Мои родители всегда находили общий язык. И старались обращать внимание на позитивные стороны друг друга. Я считаю, что нужно быть мудрым. Это очень тяжело и к этому нужно прийти.

Антонина Хижняк (Мотря): Ну у меня с соседями никаких эксцессов не было. Я много работаю, дома только ночую, они меня даже не видят (улыбается). Но обычно, со всеми стараюсь найти общий язык.

Григорий Бакланов (Лаврин Кайдаш): У каждого есть соседи, с которыми сложно найти общий язык. И я не исключение. Поэтому мы стараемся свести общение с такими людьми к нулю. Если они не буйные – этого уже достаточно (улыбается).

Читайте вскоре на theLime интервью с Натальей Ворожбит о работе над сериалом "Спіймати Кайдаша": в нем сценарист и драматург рассказала о том, почему скандинавы не смогут понять персонажей сериала, что мешает развитию украинского кино и телевидения, как снимать популярный продукт на украинском языке, и как воспитывать у телезрителей патриотизм.

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