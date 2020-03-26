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Все говорят о сериале "Спіймати кайдаша": о чем фильм и где его смотреть

Что это за лента и почему она так популярна

четверг, 26 марта 2020, 19:09
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Сериал "Спіймати Кайдаша" неожиданно стал очень популярным в Украине. Многосерийная кинолента бьет все рекорды по просмотрам, но почему же это происходит? И кто вообще такой этот Кайдаш? В этом материале мы решили рассказать вам все самое интересное об этой теленовинке, чтобы вы сами могли сделать вывод, стоит она своего хайпа, или наоборот.

Итак, что же это за сериал? "Спіймати Кайдаша" - многосерийная комедия от телеканала СТБ. В ней рассказывается история, созданная по мотивам повести украинского писателя Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева Сім'я". Правда, сюжет немного дополнен различными деталями и ответвлениями. А действия разворачиваются в наши дни.

А вот персонажи повести остались практически без изменений. Мелашка - все еще тихая и скромная девушка, Мотря - боевая и своенравная, ну а Кайдашиха все еще постоянно сердится и ворчит. В сериале снялись актеры Виктор Жданов, Тарас Цымбалюк, Ирина Мак, Григорий Бакланов, Ярослав Безкоровайный, Антонина Якушева, Дарья Федина, Кристина Федорак, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие.

Сюжет начинает стремительно развиваться в тот момент, когда младший сын Кайдаша, симпатичный и озорной юноша по имени Лаврин, возвращается из армии. Ему хочется развлечений и веселья, но в это время Карпо, старший сын, решает жениться на Мотре, девушке с самым непростым характером во всей округе. В доме появляется еще одна хозяйка, из-за чего начинаются постоянные конфликты. В которые невольно приходится вмешиваться всем членам семьи...

Режиссер сериала Александр Тименко ранее стал достаточно известным благодаря таким работам, как "Цыганка", "Деда Мороза не бывает", "Стоматолог", "Шанс на любовь", "Нити судьбы", "Все равно ты будешь мой", "Защитница", "Ласточкино гнездо", "Любовь на асфальте". Ну а самый свежий его сериал, "Спіймати Кайдаша", можно посмотреть целиком на сайте Teleportal.

  • Все уже забыли о финале "Игры престолов", а актриса Эмилия Кларк вдруг решилась на признание - говорит, разочарована. При этом не только сюжетной линией Дейенерис Таргариен.
  • Ранее стало известно, что создатели "Чернобыля" выпустят сериал по известной видеоигре. Крейг Мейзин и HBO оживят сюжет The Last of Us.

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