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Ивана Купала и именины Никиты: какой праздник 7 июля

Какие праздники отмечают 7 июля

воскресенье, 7 июля 2019, 08:00
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7 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Никиты и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Ивана Купала

Праздник Ивана Купала, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля, имеет языческие корни. Считается, что этот день начали отмечать еще при Киевской Руси в 988 году. Посвящалось празднование летнему солнцестоянию и расцвету природы. Раньше Ивана Купала праздновали в самую короткую ночь в году - 24 июня, но после перехода на Григорианский календарь дата переместилась на 7 июля.

Это торжество всегда считалось магическим. Считалось, что в это время духи природы открыто общаются с людьми. Именно поэтому в ночь на Купала было принято проводить различные обряды, связанные с природными источниками воды и огня.

По поверьям, в этот день также нужно было прыгать через костры, проводить обряды гадания, искать цветы папоротника, загадывать желания и плести венки из полевых трав. Все это было направлено на привлечение благополучия и охрану от злых сил. Многие из этих традиций настолько прижились в обществе, что продолжаются и в наши дни, хоть люди и стали гораздо меньше верить в магию и духов.

Родились в этот день

Император Сутоку, 75-й император Японии, Жозеф Мари Жаккар, французский изобретатель ткацкого стана для узорчатых материй, Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор, Жанна Агузарова, российская певица.

Именины

Иван, Никита, Яков, Ян, Антоний.

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