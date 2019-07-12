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Всемирный день бортпроводника гражданской авиации и именины Семена: какой праздник 12 июля

Какие праздники отмечают 12 июля

пятница, 12 июля 2019, 08:00
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12 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Семена и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

12 июля бортпроводники по всему миру отмечают свой профессиональный праздник. Считается, что эта трудная и романтичная профессия зародилась в Германии в 1928 году.

Именно тогда на борт самолета начали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета. Перед этим все обязанности стюарда выполнял второй пилот, что было крайне рискованно, ведь он должен иметь возможность в любой момент оказаться в кабине.

Этот праздник не является официальным, но многие авиакомпании все равно поздравляют своих сотрудников. Также нередко 12 июля устраиваются флешмобы, выставки и другие тематические мероприятия.

Родились в этот день

Юлий Цезарь, древнеримский государственный и политический деятель, полководец и писатель, Макс Жакоб, французский писатель и художник, Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор, Исаак Бабель, писатель, переводчик, сценарист, драматург и журналист, Валерий Кипелов, российский рок-музыкант, певец, автор песен, солист ансамбля "Лейся, песня", групп "Ария" и "Кипелов", Фиби Тонкин, австралийская актриса и модель.

Именины

Павел, Петр, Семен.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

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