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Молодая возлюбленная Виктора Павлика показала милое совместное фото

Встречу с девушкой музыкант ​называет судьбой

пятница, 12 июля 2019, 15:38
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Молодая возлюбленная украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова поделилась в соцсети милым совместным фото с артистом.

"И в радости, и не в радости. По дороге любой и до старости", - написала девушка на личной странице в Instagram, приложив к посту снимок на котором обнимает 53-летнего Павлика. Как ранее рассказала нам Екатерина, с артистом они состоят в отношениях уже около трех лет.

Судя по всему, Виктор Павлик и Катерина Репяхова сейчас в дороге - артист выступает с концертами по городам Украины. В Instagram девушки каждый день появляются свежие видео, на которых пара отмечается в новых городах и населенных пунктах.

Фото активно набирает лайки и комментарии фолловеров. Под снимком влюбленным желают искреннего счастья, а также советуют не обращать внимания на критику и язвительные фразы в их адрес.

Встречу с Екатериной в одном из отелей Николаева музыкант называет судьбой.

"Это судьба! Я в это верю, что это судьба. Потому что она ждала три часа и уже заходила в номер, закрывала дверь, а я в этот момент выходил на этаж, увидел ее издали и крикнул: "Эй! Девушка!" - вспомнил Павлик. Так пара познакомилась и начала общаться.

Как рассказывала Екатерина Репяхова в беседе с The Lime, певец не решался ранее раскрывать подробностей личной жизни, так как был уверен, что ждать понимания ему просто не от кого.

"Уверен, что никто не воспримет это нормально. Что любой журналист попытается найти в этом что-то плохое: разницу в возрасте, развод с женой, болезнь сына... И он говорит: "У меня просто нет сил кому-то что-то доказывать, объяснять, как я тебя люблю. Это мое личное". Поэтому открываться сам он пока не готов", - объясняла она.

  • Ранее украинский телеведущий, автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который в июне этого года тайно женился на украинской модели Александре Кучеренко, впервые рассказал об их судьбоносной встрече.

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