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Ведущий Дмитрий Комаров рассказал о мистическом знакомстве с супругой-моделью

В июне ведущий тайно женился на "Мисс Украине-2016"

пятница, 12 июля 2019, 09:12
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Украинский телеведущий, автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который в июне этого года тайно женился на украинской модели Александре Кучеренко, впервые рассказал об их судьбоносной встрече.

Как отметил ведущий-путешественник в комментарии к фотосессии для журнала Viva!, встреча будущих супругов была мистической. Познакомились Дмитрий и Александра на конкурсе красоты "Мисс Украина-2016", от судейства в котором Комаров изначально отказался.

"У нас все началось немного мистически. Словно все шло к тому, чтобы я стал членом жюри на конкурсе "Мисс-Украина 2016". Я долго пытался отказаться от участия: не люблю светские мероприятия. У меня очень плотный график, я загруженый человек. Отказался, но организаторы очень просили. В итоге решил пойти навстречу и согласился", - вспомнил ведущий.

Примечательно, что сомневалась по поводу участия в конкурсе и Александра. При этом модели было суждено выиграть его, а вместе с этим познакомиться с будущим супругом.

Сегодня, как признался Комаров, между ними нет тайн, даже если речь идет об опасных экспедициях ведущего. До сих пор он рассказывал далеко не все даже своим родителям.

"Саша первая, с кем я всем делюсь. О том, как я чуть не утонул, я не рассказал даже родителям, не хотел их пугать. А после разговора с Сашей я быстро прихожу в себя. Кстати, мои заметки к будущей книги Саша тоже читает первая. Когда их смогут увидеть другие читатели, я пока сказать не могу - в моем графике изредка выходит находить время для книги", - рассказал он.

С 21-летней супругой Комаров снялся в романтической фотосессии на закате у Киевского моря.

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