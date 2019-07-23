Баклажан под сыром в духовке: минимум времени, максимум вкуса

Баклажан под сыром, запеченный в духовке до румяной хрустящей корочки, отлично подойдет как для будничной трапезы, так и для праздничного стола. А если в это блюдо добавить помидор и свежую зелень, то оно заиграет новыми красками.

Сочетание запеченного баклажана с сочным помидором и пикантной сырной корочкой дает яркий необычный вкус. Такая закуска непременно порадует ваших близких и даже тех, кто не любит овощи запеченные. The Lime вспомнил простой рецепт запеченного баклажана, приготовление которого займет у вас минимум времени.

Для того, чтобы приготовить баклажан под сыром, вам потребуются следующие ингредиенты:

Баклажан - 1 шт.

Помидоры - 2 шт.

Сыр твердый - 70 г

Чеснок - 2 зубчика

Соль, зелень - по вкусу

Шаг 1: Вымытый баклажан порежьте кружочками толщиной 8-10 мм. Посолите овощи, сложите в миску и оставьте на 30 минут, чтобы сошла лишняя горечь.

Шаг 2: Затем баклажаны промойте под проточной водой и хорошо просушите на бумажном полотенце.

Шаг 3: Кружочки баклажанов разложите на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Сверху разложите по несколько маленьких кусочков чеснока.

Шаг 4: Помидоры вымойте, обсушите, нарежьте кружочками и выложите на баклажан.

Шаг 5: Сыр натрите на терке и присыпьте им каждый кружочек баклажана с помидором. Отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

В качестве бонуса предлагаем вам также видеорецепт по приготовлению баклажана под сыром в духовке:

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