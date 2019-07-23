Баклажан под сыром в духовке: минимум времени, максимум вкуса

Баклажан под сыром, запеченный в духовке до румяной хрустящей корочки, отлично подойдет как для будничной трапезы, так и для праздничного стола. А если в это блюдо добавить помидор и свежую зелень, то оно заиграет новыми красками.
Сочетание запеченного баклажана с сочным помидором и пикантной сырной корочкой дает яркий необычный вкус. Такая закуска непременно порадует ваших близких и даже тех, кто не любит овощи запеченные. The Lime вспомнил простой рецепт запеченного баклажана, приготовление которого займет у вас минимум времени.
Для того, чтобы приготовить баклажан под сыром, вам потребуются следующие ингредиенты:
- Баклажан - 1 шт.
- Помидоры - 2 шт.
- Сыр твердый - 70 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль, зелень - по вкусу
Шаг 1: Вымытый баклажан порежьте кружочками толщиной 8-10 мм. Посолите овощи, сложите в миску и оставьте на 30 минут, чтобы сошла лишняя горечь.
Шаг 2: Затем баклажаны промойте под проточной водой и хорошо просушите на бумажном полотенце.
Шаг 3: Кружочки баклажанов разложите на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Сверху разложите по несколько маленьких кусочков чеснока.
Шаг 4: Помидоры вымойте, обсушите, нарежьте кружочками и выложите на баклажан.
Шаг 5: Сыр натрите на терке и присыпьте им каждый кружочек баклажана с помидором. Отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.
В качестве бонуса предлагаем вам также видеорецепт по приготовлению баклажана под сыром в духовке:
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