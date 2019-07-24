День памяти святой равноапостольной княгини Ольги: какой праздник 24 июля

24 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Ольги и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги

Каждый год 24 июля православная церковь отмечает День памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

Она известна тем, что в 903 году стала супругой Киевского князя Игоря. Когда его убили в 945 году восставшие древляне, вдова не захотела снова выходить замуж. Вместо этого она взяла на себя бремя государственного служения при трехлетнем сыне Святославе. Княгиня Ольга вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси.\

Также Ольга всю жизнь активно несла христианское благовестие. Она стала воздвигать первые христианские храмы: во имя святого Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда и Святой Софии в Киеве над могилой князя Дира, храм Благовещения в Витебске, храм во имя Святой и Живоначальной Троицы в Пскове.

Родились в этот день

Александр Дюма-отец, французский писатель, драматург, Франсиско Солано Лопес, президент Парагвая, Альфонс Муха, чешский живописец, театральный художник, иллюстратор, мастер афиши, Билли Тейлор, американский джазовый пианист и композитор, Дженнифер Лопес, американская актриса, певица, танцовщица, модельер.

Именины

Аркадий, Лев, Алена, Елена, Ольга.

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