Алина Гросу показала трогательный клип, в котором снялась с мужем в день их свадьбы в Италии

Украинская певца Алина Гросу, которая в последнее время живет и работает в России, презентовала клип на песню "Непобедима". В ролике показаны эмоциональные кадры с недавней свадьбы певицы, которая с размахом прошла в Италии.

Премьера видео состоялась в пятницу, 26 июля, на YouTube-канале исполнительницы. В клипе певицы впервые снялся ее муж Александр (видео смотрите ниже).

"Мы с Сашей прилетели в Италию раньше всех, чтобы отснять достаточно материала для нашего совместного клипа. Было очень сложно бегать под горячим итальянским солнцем в пышных нарядах. И это первый мой клип, в котором снялся мой любимый", - поделилась воспоминаниями Алина.

Песню "Непобедима" Гросу впервые исполнила на своей свадьбе. Торжество прошло 23 июня на арендованной вилле Villa Arvedi Verona в Вероне. Просторное поместье отличилось расписным интерьером и фасадом, на его территории также есть ресторан и большой задний двор с зелеными лужайками.

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