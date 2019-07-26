Огурцы с горчицей на зиму: простой рецепт сезонной заготовки

Вторая половина лета - самое время задуматься о любимых заготовках на зиму. Сегодня домохозяйки уже маринуют томаты, кабачки и капусту, различные салаты и огурцы - самый популярный сезонный овощ.

Огурцы с горчицей или просто маринованные огурцы уже давно стали классикой сезонных заготовок. Особенность этого рецепта в том, что горчица придает овощам не только интересный привкус, но и плотность, которая также способствует длительному сроку хранения. Есть и маленький недостаток этого маринада - огурцы с горчицей необходимо хранить исключительно в прохладном и темном месте. А теперь за дело! The Lime вспомнил простой рецепт, который поможет вам подготовиться к зиме без особых трудностей и познаний в кулинарии.

Для приготовления маринованных огурцов нам потребуется всего несколько часов и простые ингредиенты:

Соль (2 ст. ложки)

(2 ст. ложки) Сухой горчичный порошок (1 ст. ложка)

(1 ст. ложка) Огурцы (2 кг)

(2 кг) Зонтик укропа

Корень и листочек хрена

Дубовый, вишневый, смородиновый лист

Чеснок (1 головка)

(1 головка) Горький перец (маленький кусочек)

Собрав все необходимое, можем приступать. Процесс приготовления огурцов с горчицей потребует от нас всего 5 последовательных шагов:

Шаг 1: Тщательно моем свежие овощи и удаляем все лишнее: корешки, цветочки, острые колючки. Далее помещаем огурцы в широкую посудину (наиболее удобным будет таз или ведро) и заливаем холодной водой. В таком состоянии оставляем их на 2-3 часа. Желательно каждый час менять воду.

Шаг 2: В небольшую кастрюлю наливаем 1,2 литра воды и доводим до кипения. Уже в кипящую воду добавляем соль, провариваем еще минуту, а при этом тщательно перемешиваем, чтобы соль наверняка растворилась.

Шаг 3: Снимаем соленую воду с огня, добавляем в нее горчицу и также хорошо перемешиваем.

Шаг 4: На дно простерилизованных банок кладем половину приготовленной зелени, часть чеснока и перец. Далее плотно вкладываем в них огурцы и прижимаем сверху остатком трав.

Шаг 5: Заливаем огурцы остывшей горчичной заливкой. Плотно закрываем капроновыми крышками. Убираем емкости с огурцами в погреб и храним до зимы.

На этом наши огурцы с горчицей готовы. Стоит отметить, что весомым преимуществом этого рецепта является то, что заготовка не требует уксуса. А в качестве бонуса предлагаем вам также видеорецепт по приготовлению огурцов с горчицей.

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