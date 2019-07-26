RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Огурцы с горчицей на зиму: простой рецепт сезонной заготовки

Маринованные огурцы уже давно стали классикой сезонных заготовок

пятница, 26 июля 2019, 15:11
читати статтю українською

Вторая половина лета - самое время задуматься о любимых заготовках на зиму. Сегодня домохозяйки уже маринуют томаты, кабачки и капусту, различные салаты и огурцы - самый популярный сезонный овощ.

Огурцы с горчицей или просто маринованные огурцы уже давно стали классикой сезонных заготовок. Особенность этого рецепта в том, что горчица придает овощам не только интересный привкус, но и плотность, которая также способствует длительному сроку хранения. Есть и маленький недостаток этого маринада - огурцы с горчицей необходимо хранить исключительно в прохладном и темном месте. А теперь за дело! The Lime вспомнил простой рецепт, который поможет вам подготовиться к зиме без особых трудностей и познаний в кулинарии.

Для приготовления маринованных огурцов нам потребуется всего несколько часов и простые ингредиенты:

  • Соль (2 ст. ложки)
  • Сухой горчичный порошок (1 ст. ложка)
  • Огурцы (2 кг)
  • Зонтик укропа
  • Корень и листочек хрена
  • Дубовый, вишневый, смородиновый лист
  • Чеснок (1 головка)
  • Горький перец (маленький кусочек)

Собрав все необходимое, можем приступать. Процесс приготовления огурцов с горчицей потребует от нас всего 5 последовательных шагов:

Шаг 1: Тщательно моем свежие овощи и удаляем все лишнее: корешки, цветочки, острые колючки. Далее помещаем огурцы в широкую посудину (наиболее удобным будет таз или ведро) и заливаем холодной водой. В таком состоянии оставляем их на 2-3 часа. Желательно каждый час менять воду.

Шаг 2: В небольшую кастрюлю наливаем 1,2 литра воды и доводим до кипения. Уже в кипящую воду добавляем соль, провариваем еще минуту, а при этом тщательно перемешиваем, чтобы соль наверняка растворилась.

Шаг 3: Снимаем соленую воду с огня, добавляем в нее горчицу и также хорошо перемешиваем.

Шаг 4: На дно простерилизованных банок кладем половину приготовленной зелени, часть чеснока и перец. Далее плотно вкладываем в них огурцы и прижимаем сверху остатком трав.

Шаг 5: Заливаем огурцы остывшей горчичной заливкой. Плотно закрываем капроновыми крышками. Убираем емкости с огурцами в погреб и храним до зимы.

На этом наши огурцы с горчицей готовы. Стоит отметить, что весомым преимуществом этого рецепта является то, что заготовка не требует уксуса. А в качестве бонуса предлагаем вам также видеорецепт по приготовлению огурцов с горчицей.

  • Также читайте на The Lime, как приготовить салат из кабачков, который станет отличной заменой свежим овощам в холодное время года. Это блюдо получается очень вкусным, пряным, а готовится совсем не сложно.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Алина Гросу показала трогательный клип, в котором снялась с мужем в день их свадьбы в Италии

Певица Алина Гросу презентовала клип на песню "Непобедима", в котором показаны кадры из ее недавней свадьбы в Италии.

В сети новый флешмоб: люди постят забавные фото своих ирландских волкодавов - и это жуть, как они велики

Пользователи сети публикуют снимки громадных собак на фоне автомобилей, других пород, а иногда позируют и сами

День системного администратора и именины Степана: какой праздник 26 июля

День системного администратора и именины Степана - Какие праздники отмечают 26 июля

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: