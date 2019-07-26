Огурцы с горчицей на зиму: простой рецепт сезонной заготовки

Вторая половина лета - самое время задуматься о любимых заготовках на зиму. Сегодня домохозяйки уже маринуют томаты, кабачки и капусту, различные салаты и огурцы - самый популярный сезонный овощ.
Огурцы с горчицей или просто маринованные огурцы уже давно стали классикой сезонных заготовок. Особенность этого рецепта в том, что горчица придает овощам не только интересный привкус, но и плотность, которая также способствует длительному сроку хранения. Есть и маленький недостаток этого маринада - огурцы с горчицей необходимо хранить исключительно в прохладном и темном месте. А теперь за дело! The Lime вспомнил простой рецепт, который поможет вам подготовиться к зиме без особых трудностей и познаний в кулинарии.
Для приготовления маринованных огурцов нам потребуется всего несколько часов и простые ингредиенты:
- Соль (2 ст. ложки)
- Сухой горчичный порошок (1 ст. ложка)
- Огурцы (2 кг)
- Зонтик укропа
- Корень и листочек хрена
- Дубовый, вишневый, смородиновый лист
- Чеснок (1 головка)
- Горький перец (маленький кусочек)
Собрав все необходимое, можем приступать. Процесс приготовления огурцов с горчицей потребует от нас всего 5 последовательных шагов:
Шаг 1: Тщательно моем свежие овощи и удаляем все лишнее: корешки, цветочки, острые колючки. Далее помещаем огурцы в широкую посудину (наиболее удобным будет таз или ведро) и заливаем холодной водой. В таком состоянии оставляем их на 2-3 часа. Желательно каждый час менять воду.
Шаг 2: В небольшую кастрюлю наливаем 1,2 литра воды и доводим до кипения. Уже в кипящую воду добавляем соль, провариваем еще минуту, а при этом тщательно перемешиваем, чтобы соль наверняка растворилась.
Шаг 3: Снимаем соленую воду с огня, добавляем в нее горчицу и также хорошо перемешиваем.
Шаг 4: На дно простерилизованных банок кладем половину приготовленной зелени, часть чеснока и перец. Далее плотно вкладываем в них огурцы и прижимаем сверху остатком трав.
Шаг 5: Заливаем огурцы остывшей горчичной заливкой. Плотно закрываем капроновыми крышками. Убираем емкости с огурцами в погреб и храним до зимы.
На этом наши огурцы с горчицей готовы. Стоит отметить, что весомым преимуществом этого рецепта является то, что заготовка не требует уксуса. А в качестве бонуса предлагаем вам также видеорецепт по приготовлению огурцов с горчицей.
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