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Икра из баклажан: пошаговый рецепт сезонной заготовки

Закуска готовится из простых продуктов

суббота, 27 июля 2019, 14:29
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Баклажанная икра - очень вкусная и простая заготовка на зиму. А если ее приготовить из запеченных овощей - аромат просто сведет вас с ума.

Конечно, самая вкусная икра получается из запеченных на гриле овощей - их мякоть приобретает дополнительный аромат дымка. Но в отсутствии хорошего гриля с этим поможет справиться и обычная духовка. The Lime вспомнил простой рецепт баклажанной икры, которую можно заготовить на зиму или просто подать к столу в качестве закуски.

Для того, чтобы сделать икру из баклажан, вам потребуются следующие ингредиенты:

  • баклажаны - 1 кг
  • лук репчатый - 400 г
  • масло растительное - 100 мл
  • томатная паста - 50 г
  • чеснок - 2 крупных зубка
  • соль - 1 ч.л.
  • сахар - 1 ч.л.
  • яблочный уксус - 1 ч.л.
  • черный молотый перец - по вкусу

Шаг 1: Баклажаны помыть, проколоть вилкой и поместить в разогретую до 230-240 градусов духовку. Запекать овощи 30-40 минут, до мягкости.

Шаг 2: Запеченные баклажаны вынуть, сложить в кастрюлю, закрыть крышкой и укутать полотенцем. Оставить в таком состоянии минут на 15, чтобы лучше отделялась кожица.

Шаг 3: Готовые баклажаны очистить от кожицы и мелко нарезать.

Шаг 4: Репчатый лук очистить и мелко порубить. В глубокую сковороду с толстым дном налить масло, добавить рубленный лук, жарить на среднем огне до мягкости, минут 12-15.

Шаг 5: Затем добавить томатную пасту и продолжать тушить еще минут 8.

Шаг 6: Добавить к луку с пастой подготовленные баклажаны. Тушить на слабом огнем 5 минут.

Шаг 7: Добавить соль, сахар, перец, чеснок, уксус и тушить еще под крышкой минут 5-7, периодически помешивая.

Шаг 8: Разложить икру по стерилизованным банкам и оставить до полного остывания. Хранить баночки с икрой из баклажан в прохладном месте.

В качестве бонуса предлагаем вам также видеорецепт по приготовлению икры из баклажан:

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