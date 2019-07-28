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День крещения Киевской Руси и именины Василия: какой праздник 28 июля

Какие праздники отмечают 28 июля

воскресенье, 28 июля 2019, 08:00
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28 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Василия и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День крещения Киевской Руси

28 июля в Украине отмечается важный православный праздник - День крещения Киевской Руси. Это торжество считается государственным и празднуется с 2008 года.

В июле 2008 года вышел указ президента нашей страны об учреждении государственного праздника под названием "День крещения Киевской Руси - Украины". В тот год празднование было особенно масштабным в связи с юбилейной датой - 1020-летием крещения Руси.

С тех пор в этот день традиционно проводятся самые различные мероприятия, от небольших выставок до крупных ходов и фестивалей. Большая их часть, как понятно из названия, проходит на территории украинской столицы и прилегающих территорий. Основной целью праздника является укрепление в общественном сознании представления о крещении Руси как об особой исторической дате в жизни славянских народов.

Родились в этот день

Людвиг Фейербах, немецкий философ, Марианна Вертинская, актриса театра и кино, старшая дочь Александра Вертинского, Элизабет Беркли, американская актриса и модель, Шер Ллойд, британская певица, актриса и модель.

Именины

Василий, Владимир, Устин, Петр, Ада.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

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