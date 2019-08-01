RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Знакомьтесь, это Зуу: в сети нашли самого сонного кота, который выглядит как и все мы по утрам

Вы тоже узнаете себя в этом домашнем питомце?

четверг, 1 августа 2019, 16:48
читати статтю українською

Пользователи соцсетей отыскали в Instagram забавного кота по имени Зуу, который имеет все шансы стать популярным мемом. Как шутят фолловеры домашнего питомца, это самый сонный кот в мире, и он идеально передает настроение, вызванное буднями и утренними будильниками.

Аккаунт Зуу в Instagram далеко не новый, однако настоящая слава к нему пришла недавно. Сегодня за его жизнью в соцсети следят почти 50 тыс. фолловеров. Примечательно, что на некоторых снимках Зуу запечатлен с еще одной кошкой. Согласно описанию аккаунта, зовут ее Бокко.

Бокко сейчас немногим более трех лет, а вот Зуу младше ее почти на год. Несмотря на то, что оба животных могут похвастаться объемной шерстью, породы у них разные. Бокко - экзотическая короткошерстная кошка, а Зуу - экзотический длинношерстный кот.

Из-за приплюснутой мордочки и темного пятна шерсти у рта создается впечатления, что Зуу все время не досыпает. Даже когда он играется.

Фотографии домашнего питомца собирают в соцсети десятки тысяч лайков и сотни комментариев, в которых его называют "небывалым очаровашкой". Фолловеры пророчат Зуу большую славу в соцсетях и уже дискутируют на тему того, какие мемы мог бы украсить уникальный кот.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

В Instagram набирает популярность аккаунт Тараса Шевченко: вот что публикует в нем двойник Кобзаря

Как отметил двойник украинского поэта, сегодня Шевченко нужен Украине, как никогда

Международный флешмоб женственности и именины Романа: какой праздник 1 августа

Международный флешмоб женственности и именины Романа - Какие праздники отмечают 1 августа

Душистый пирог с абрикосами: простой пошаговый рецепт десерта к чаю

Пирог с абрикосами непременно порадует вас и ваших гостей за чашкой чая

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: