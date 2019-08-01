Знакомьтесь, это Зуу: в сети нашли самого сонного кота, который выглядит как и все мы по утрам

Пользователи соцсетей отыскали в Instagram забавного кота по имени Зуу, который имеет все шансы стать популярным мемом. Как шутят фолловеры домашнего питомца, это самый сонный кот в мире, и он идеально передает настроение, вызванное буднями и утренними будильниками.

Аккаунт Зуу в Instagram далеко не новый, однако настоящая слава к нему пришла недавно. Сегодня за его жизнью в соцсети следят почти 50 тыс. фолловеров. Примечательно, что на некоторых снимках Зуу запечатлен с еще одной кошкой. Согласно описанию аккаунта, зовут ее Бокко.

Бокко сейчас немногим более трех лет, а вот Зуу младше ее почти на год. Несмотря на то, что оба животных могут похвастаться объемной шерстью, породы у них разные. Бокко - экзотическая короткошерстная кошка, а Зуу - экзотический длинношерстный кот.

Из-за приплюснутой мордочки и темного пятна шерсти у рта создается впечатления, что Зуу все время не досыпает. Даже когда он играется.

Фотографии домашнего питомца собирают в соцсети десятки тысяч лайков и сотни комментариев, в которых его называют "небывалым очаровашкой". Фолловеры пророчат Зуу большую славу в соцсетях и уже дискутируют на тему того, какие мемы мог бы украсить уникальный кот.

В соцсетях набирает популярность новый флешмоб - люди меряются размерами своих ирландских волкодавов. И это жуть, насколько огромными могут быть собаки этой породы.

Пользователи соцсетей активно обсуждают героические поступки парня из США, который не просто так надел костюм Бэтмена. В образе супергероя комиксов DC он спасает бездомных животных, умиляя сеть забавными фото.

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