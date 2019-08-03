День арбуза и именины Анны: какой праздник 3 августа

3 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Анны и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День арбуза

Знали ли вы, что у этого любимого многими лакомства есть свой собственный день в году? А он есть!

День арбуза отмечается по всему миру каждый год 3 августа. Начали эту традицию в Америке, которая по праву занимает первое место по количеству поедания арбуза.

В этот день традиционно устраивают веселые пикники на природе. На различных тематических мероприятиях съедают огромное количество арбузов. Также устраивают соревнования. Например, кто дальше всех плюнет арбузным семечком, или конкурс на лучшую фигуру, вырезанную из арбузов.

Но не так важно, каким именно образом вы будете отмечать этот праздник - дома, на природе или на каком-либо фестивале. Основная и обязательная деталь - съесть хотя бы кусочек арбуза и получить от этого удовольствие.

Родились в этот день

Фридрих Вильгельм III, король Пруссии, Иван Зайц, хорватский композитор и дирижер, Борис Курчатов, советский химик, Мартин Шин, американский актер, Джеймс Алан Хэтфилд, гитарист, вокалист, один из основателей группы Metallica, Карли Клосс, американская супермодель.

Именины

Анна, Ефросиния, Евгений, Егор, Федор, Ян.

Читайте также гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.