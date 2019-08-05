Худшая невеста в мире отменила свадьбу, когда гости отказались за нее платить

Отмена свадьбы, как правило, вызывает у людей сочувствие, если речь не идет о предприимчивой невесте Сьюзен из Канады. Издание Mirror сообщает, что девушка разослала друзьям и родственникам электронное письмо, которое повергло их в шок.

Причина, по которой Сьюзен пришлось отменить свадьбу, заключается в том, что гости отказались платить за нее по 1500 канадских долларов. В Facebook-сообществе Mumsnet и Twitter-аккаунте I write for ClickHole‏ появились подробности требований Сьюзен. Они, мягко говоря, оказались завышенными.

«Дорогие друзья. Мне очень грустно, что я объявляю об отмене свадьбы. Я прошу прощения за отмену всего за четыре дня до события, - написала невеста. - К сожалению, жених и я расстались из-за некоторых непоправимых противоречий. Мы решили прекратить отношения и не продолжать никаких будущих разбирательств».

Проблема заключалась в денежном вопросе: гости отказались оплатить “эксклюзивный праздник”.

“Я специально попросила денежные подарки. Как мы могли провести свадьбу мечты без надлежащего финансирования? - вопрошает она. - Мы попросили у каждого гостя около 1500 долларов. Подружка невесты пообещала мне 5000 долларов вместе с услугами по планированию. Мы со слезами на глазах и с благодарностью готовы были принять эти подарки. Семья моего бывшего предложила внести 3000 долларов. Таким образом, наш запрос для остальных гостей не был необычным. Мы дали понять, если вы не можете внести свой вклад, вас не пригласят на нашу эксклюзивную свадьбу и вечеринку”.

Когда жених Сьюзан предложил провести более дешевую и веселую свадьбу в Лас-Вегасе, девушка, очевидно, «засмеялась ему в лицо».

Чтобы подчеркнуть свое бедственное положение, невеста написала, что подружка, а затем и родственники, отказались выполнять ее условия. В конце концов, даже жених решил, что с него достаточно, назвав Сьюзан “заносчивой дурой”.

Эпическое послание девушка завершила тем, что анонсировала длительный отпуск: “Октябрь и ноябрь я проведу в пешем путешествии по Южной Америке”.

Женщина, назвавшая себя двоюродной сестрой горе-невесты, подтвердила правдивость истории, и добавила, что благодарна, что они со Сьюзан встречаются только раз в году.

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