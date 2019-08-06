В Нью-Йорке прошел показ мод с участием кошек: и это самые пафосные "мяудели", которых вы видели

В Нью-Йорке состоялся ежегодный показ мод для кошек. Шоу традиционно проходило в отеле Algonquin, который известен тем, что за время своего существования приютил 12 бездомных животных.

В модном показе приняли участие 10 пушистых моделей, взятых из приютов. Они дефилировали по подиуму, сооруженному в лобби гостиницы, демонстрируя дизайнерскую одежду и аксессуары. "Мяудели" показали образы из различных уголков планеты - Германии, Ирландии, Китая, Франции, США и древнего Египта, пишет The Cut.

Такие показы проходят в отеле уже на протяжении 11 лет. Все вырученные от мероприятия средства идут в фонд помощи бездомным животным. В этом году шоу прошло под названием "Как тесен этот мир".

Отель Algonquin с 1930-х годов подбирает брошенных котов с улицы. За все время существования гостиницы в ней прожили в общей сложности 12 пушистых питомцев. Нынешнего кота зовут "Гамлет".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.