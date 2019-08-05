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Завидные усы: в США нашли щенка, который выглядит в точности как Сальвадор Дали

Необычный щенок оказался копией испанского художника

понедельник, 5 августа 2019, 19:33
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Сальвадор Долли - щенок с потрясающими “усами”, которые делают его похожим на испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Малышке всего 5 недель, а ее фотографии в Instagram приюта для собак Hearts & Bones уже собирают тысячи лайков.

Сложно представить, каким популярным станет персональный Instagram Долли, когда она найдет своих хозяев.

Долли есть 10 братьев и сестер, но “усами” природа наградила ее одну.

Возможно, в будущем малышку ждет слава, ничем не уступающая ее знаменитой человеческой копии.

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