Завидные усы: в США нашли щенка, который выглядит в точности как Сальвадор Дали

Сальвадор Долли - щенок с потрясающими “усами”, которые делают его похожим на испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Малышке всего 5 недель, а ее фотографии в Instagram приюта для собак Hearts & Bones уже собирают тысячи лайков.

Сложно представить, каким популярным станет персональный Instagram Долли, когда она найдет своих хозяев.

Долли есть 10 братьев и сестер, но “усами” природа наградила ее одну.

Возможно, в будущем малышку ждет слава, ничем не уступающая ее знаменитой человеческой копии.

Пользователи соцсетей отыскали в Instagram самого сонного кота в мире. Зуу имеет все шансы стать популярным мемом.

В соцсетях набирает популярность новый флешмоб - люди меряются размерами своих ирландских волкодавов. И это жуть, насколько огромными могут быть собаки этой породы.

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