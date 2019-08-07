Молодая жена нашла способ проучить неряху-мужа: теперь о его грехах знает весь мир

Жительница Японии придумала, как наказать мужа за его безразличие к беспорядку, при этом избежать ссор и даже немного поразвлечься. Пользовательница с ником gomi_sutero стала выкладывать все грехи супруга в Instagram. Сегодня на ее аккаунт подписаны более 350 тыс. людей со всего мира.

На фотографиях девушки - всевозможные косяки ее любимого: грязные носки, разбросанные по квартире, немытая посуда, неглаженные вещи, открытые колпачки из под шампуня и даже памперсы их малыша.

Примечательно, что личности супруга блогер не раскрывает. Комментировать его "подвиги" ее подписчики также не могут. Аккаунт gomi_sutero является своеобразной коллекцией проступков ее мужа, доказательства которых она всегда сможет предъявить ему в достаточной мере.

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