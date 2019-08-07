Успение праведной Анны, матери Богородицы и именины Александра: какой праздник 7 августа

7 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Александра и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Успение праведной Анны, матери Богородицы

7 августа православные верующие по всему миру отмечают Успение праведной Анны, матери Богородицы. Супруги Анна и Святой праведный Иоаким не могли завести ребенка до глубокой старости. Но Бог помог им, подарив дочь.

По преданию, пара подвергалась гонениям из-за своей бездетности. Анна неустанно молилась о беременности и однажды Господь услышал ее слова. Тогда супруги узнали, что у них появится дочка, которую благословит весь род человеческий. По повелению небес, праведные Иоаким и Анна встретились в Иерусалиме, где, по обетованию Бога, у них и родилась дочь, которую назвали Марией.

Теперь в день успения святой православная церковь молится, посещает службы и просит Бога о детях. Особенно этот день касается бездетных православных семей, они ставят свечки и молятся о скорой беременности.

Родились в этот день

Елизавета Батори, венгерская графиня, известная серийными убийствами молодых девушек, Карл Риттер, немецкий просветитель, основоположник современной географии, Дэвид Духовны, американский актер, Шарлиз Терон, голливудская актриса.

Именины

Александр, Макар, Анна.

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