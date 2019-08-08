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Жуткое предложение: фермер подарил невесте кольцо странным способом

Предложение руки и сердца мужчина сделал с помощью коровы

четверг, 8 августа 2019, 17:40
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Фермер сделал предложение своей девушке, надев обручальное кольцо на вымя коровы. В сети “романтический жест” моментально назвали “жутким” и “оскорбительным”, пишет издание Mirror.

Фотография из “трогательного момента” была опубликована женщиной из Сингапура в группе на Facebook. На снимке запечатлено крупное кольцо с камнями, искрящимися на коровьем вымени.

“Мужчина - фермер, но это не объясняет его плохого вкуса. Это задумано как кольцо для соска? Если мои глаза выдержат это безумие, всех приглашаю возмущаться вместе со мной”, - написала она.

Смущенные и шокированные пользователи социальной сети моментально засыпали снимок комментариями.

“Это максимально ужасно. Извините, что приходится так говорить, но это на самом деле мерзко”, - негодует подписчик группы.

“Это худшее, что я когда-либо видел за всю свою жизнь, а я шесть раз наблюдал за предложениями своих друзей”, - насмехается другой.

“Он действительно пытается выдоить предложение”, - подытожил третий.

К чему привел широкий жест креативного фермера, остается только гадать. От всей души надеемся, что девушка сказала “да”.

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