Голливуд отдыхает: солистка The Hardkiss впечатлила сеть образами в новом лирик-видео

Популярная украинская группа The Hardkiss презентовала новый трек под названием "Хто, як не ти" и лирик-видео на него.

Премьера песни и видео состоялась на официальном YouTube-канале коллектива. В ролике показаны различные состояния певицы, которые отражаются в ярких образах. Фронтвумен коллектива предстает в лирик-видео в роли цветка, птицы, неземного существа и других экстравагантных образах.

Режиссером видеоряда выступили солистка группы Юлия Санина и ее супруг, креативный продюсер и гитарист The Hardkiss Вал Бебко.

"Каждый образ – это часть истории, привязка к тексту и настроению песни. В этом рассказе наша героиня очень многогранная. Она – непринужденное сочетание беспечности и легкости, силы и характера", – рассказала стилист клипа Слава Чайка.

Поклонники в восторге от перевоплощений певицы, о чем написали в комментариях. "Образ с мокрыми волосами - до мурашек, такой простой, но самый откровенный", "Невероятной красоты образы", "Невозможно глаз оторвать от красоты", "Очень шикарно, а образы Юли это бомба", "Голливуд отдыхает", - пишут фанаты.

Ранее The Hardkiss выпустили минималистический клип на трек "Серце". Съемки проходили в Субиче (возле Каменец-Подольского), у руин скального монастыря.

Украинская рок-группа "Беz обмежень" презентовала клип на песню "Мільярди" - второй сингл из нового одноименного альбома коллектива, презентация которого состоится 25 августа.

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