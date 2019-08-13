В сети обсуждают запрещенный фильм с ДиКаприо: к его названию в заголовке мы пока не готовы

Западные СМИ обсуждают запрещенный фильм 1995 года, в котором 21-летний Леонардо ДиКаприо снялся вместе со своими друзьями Тоби Магуайром и Кевином Коннолли. В последующие десятилетия актеры яростно сражались, чтобы не дать своему детищу увидеть свет. Похоже, на то есть причина: черно-белая 82-минутная картина наполнена ужасными оскорблениями, которые актеры адресуют всем и каждому.

“Восходящие звезды унижают всех в поле зрения, обсуждают мастурбацию, бисексуальность и отсутствие актерской карьеры, - пишет издание New York Post. - ДиКаприо, Магуайр, Коннолли и Скотт Блум играют молодых актеров из Лос-Анджелеса, которые регулярно встречаются в закусочной, ведут себя шумно и бродят с новыми девушками, с которыми обращаются как с собаками”.

Фильм, запрещенный к показу в США и Канаде, называется “Don’s Plum” (“Слива Дона”). Его название само по себе является скандальным. Сленговое значение слова “plum” в английском языке подразумевает головку пениса, которая становится фиолетовой, если завязать половой орган резинкой.

Издание New York Post раскрыло подробности фильма, который Ди Каприо и Магуайр хотели навсегда скрыть от зрителей.

Фильм “Слива Дона” был снят за 6 дней, а режиссером выступил Р.Д. Робб. Он рассказывает о группе из 20 парней, которые собираются каждую субботу вечером в закусочной в Лос-Анджелесе. В нем ДиКаприо играет грубого, бесцеремонного Дерека, чьи “выдающиеся” реплики звучат так: “Вы, девочки, вообще мастурбируете?” или “Я, черт возьми, брошу бутылку тебе в лицо, проклятая шлюха”.

Тем временем персонаж Магуайра, в одной сцене, вырезанной из финальной версии по его воле, раскрывает свои необычные привычки в мастурбации.

“Они настолько свободны и кажутся настолько естественным, что аудитория будет смотреть на это и говорить: “О, это они и есть”. Именно поэтому Ди Каприо и Магуайр не хотели, чтобы американская аудитория когда-либо видела их персонажей на большом экране”, - предполагает Тауд Бекман, один из продюсеров фильма.

В показаниях, представленных в рамках судебного процесса 1998 года, в результате которого фильм был запрещен в США, ДиКаприо и Магуайр утверждают, что они никогда не хотели, чтобы проект стал полнометражным фильмом.

В дни “Сливы Дона” Ди Каприо был только что номинирован на премию Оскар за драму “Что гложет Гилберта Грейпа”, а Магуайр пытался завоевать популярность в Голливуде. В их компанию входили амбициозные молодые люди, которые также хотели сделать карьеру. Впоследствии, Ди Каприо пришел к невообразимой славе и звездным проектам, Магуайр получил большой прорыв как “Человек-паук”, но другие члены команды столкнулись с гораздо более серьезными последствиями: крахом карьеры и дружеских отношений, разводами и мыслями о самоубийстве. Такая участь ждала и Дейла Утли, второго продюсера скандального фильма.

“Я был одержим успехом, - говорит Уитли, второй продюсер скандального фильма. - Мы верили, что снимаем фильм с нашими друзьями, и по глупости не обращали внимания на оформление документов”.

Все были в восторге от эксперимента. После двух дней работы ДиКаприо улетел на съемки фильма “Комнате Марвина”, и команда продолжила без него. На выходе получилось около 30 часов пленки, и горе-кинематографисты решили превратить короткометражку в полнометражную картину, которую покажут на фестивалях и в кинотеатрах. Но когда ДиКаприо узнал о планах приятелей, он сразу же встревожился.

“Лео сказал: “Ребята, я не хочу, чтобы это стало полнометражным фильмом. Я не могу позволить себе плохой фильм прямо сейчас. Это просто навредит моей карьере”, - вспоминает Уитли.

Уитли и другие участники полагали, что фильм, который они сделали, станет произведением искусства - наравне с “Клерками” 1994 года или культовой классикой “Детки” Хармони Корин 1995 года. Маркетинговый директор студии Paramount Джерри Мидорс убедил группу объявить прессе, что “Слива Дона” завершена. Так в июне 1996 года вышла статья, написанная будущим редактором Deadline Анитой Буш.

В статье говорилось, что ДиКаприо и Магуайр “тихо сняли инди-фильм”, в котором также снимались Коннолли и Скотт Блум. ДиКаприо был в ярости от этих новостей, но Уитли и Бекман утверждают, что его реакция на сам фильм была другой: “Лео буквально катался по полу от смеха”.

По словам Уитли, ему начали поступать выгодные предложения, в том числе от оскандалившегося ныне главы Miramax Харви Вайнштейна.

Но когда Магуайр и его агент увидели “Сливу Дона”, они выступили против релиза. Фильм был слишком резким для имиджа Магуайра, и “он думал, что это разрушит его карьеру”. По словам Уитли, Магуайр обвинил своих приятелей в попытках воспользоваться его и ДиКаприо славой, и Лео стал на сторону друга.

“Я хочу, чтобы “Слива Дона” сгорела!” - заявил Тоби Магуайр.

“Магуайр был одним из моих самых близких друзей, и я верил, что он мог понять все. Но он выступил за уничтожение фильма. Вся работа. Все умерло в тот день”, - вспоминает Уитли.

Вскоре потенциальные сделки с продюсерскими компаниями замерли: “Сливу Дона” сняли с лайн-апа фестиваля “Санденс”, а Miramax больше не был заинтересован в инвестировании.

“В тот момент все мои связи полностью исчезли, у меня был мертвый фильм, и я оказался в черном списке”, - сказал Уитли.

Создатели, в том числе Штутман, Робб, Уитли и Мидорс, сопротивлялись, подав иск в Верховный суд Лос-Анджелеса на 10 миллионов долларов против ДиКаприо и Магуайра. Актеров обвиняли в организации кампании против продвижения фильма. Ди Каприо и Магуайр ответили встречным иском.

На пленках с показаниями, которые опубликовал The Post, ДиКаприо настаивает, что фильм должен был оставаться короткометражным, и что обвиняемые неоднократно пытались убедить его согласиться на полнометражный фильм, чего он никогда не хотел. Магуайр, в свою очередь, утверждал, что продюсеры попросту пытались добиться собственного успеха.

После долгих обсуждений стороны в конце концов уладили конфликт. В рамках мирового соглашения истцы должны были удалить некоторые строки из фильма. Также стороны договорились не выпускать “Сливу Дона” в США и Канаде, хотя ее показали на Берлинском кинофестивале 2001 года.

Обзор фильма с фестиваля ставит ему B+, восхваляя игру Ди Каприо, но отмечая: “К сожалению, есть вероятность, что вы не сможете его увидеть: судебное урегулирование с ДиКаприо и Магуайром запрещает любую форму выпуска “Сливы Дона” в Северной Америке”.

При этом “Слива Дона” была выпущена во многих европейских странах и в Японии. Большая часть прибыли пошла на оплату юридических услуг. Уитли говорит, что он заработал на фильме всего 180 долларов.

В конце концов Уитли отказался от своих мечтаний стать большим в Голливуде, но он никогда не забывал “Сливы Дона”. В 2014 году он решился выложить фильм на веб-сайт freedonsplum.com. Фильм оставался на сайте в течение 16 месяцев, но примерно за месяц до того, как ДиКаприо получил свой «Оскар» в 2016 году, видео было удалено в ответ на уведомление, представленное Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайром.

ДиКаприо застали за поцелуями с молодой возлюбленной: кто пленил топ-холостяка Голливуда

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.