ДиКаприо застали за поцелуями с молодой возлюбленной: кто пленил топ-холостяка Голливуда

Голливудский холостяк Леонардо ДиКаприо, прославившийся не только ролями в кино, но и романами с эффектными девицами, попал в объектив папарацци с новой возлюбленной. 22-летняя падчерица Аль Пачино Камила Морроне и актер уединились в маленьком джакузи, где не скрывали своих чувств.

Как пишет Daily Mail, новая избранница ДиКаприо родилась в Аргентине, но со временем ее семья перебрались в США. Аль Пачино воспитывал девушку с десятилетнего возраста, и сегодня Камила пробуется не только в модных фотосессиях, но и на съемочных площадках Голливуда.

Ранее западные таблоиды неоднократно упоминали, что в отношениях с Камилой ДиКаприо настроен более чем серьезно. Поговаривают, актер даже намерен жениться.

Некоторые источники даже заявляют, что ДиКаприо уже сделал девушке предложение. И к этому его якобы подтолкнул коллега по цеху и последнему фильму "Однажды в Голливуде" Брэд Питт.

Сами же влюбленные эту информацию пока никак не комментируют, свои отношения пара также старается не афишировать. При этом близкие к окружению ДиКаприо утверждают, что рядом с Камилой актер как никогда счастлив.

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