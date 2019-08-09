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ДиКаприо застали за поцелуями с молодой возлюбленной: кто пленил топ-холостяка Голливуда

Поговаривают, 44-летний актер уже сделал девушке предложение

пятница, 9 августа 2019, 13:11
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Голливудский холостяк Леонардо ДиКаприо, прославившийся не только ролями в кино, но и романами с эффектными девицами, попал в объектив папарацци с новой возлюбленной. 22-летняя падчерица Аль Пачино Камила Морроне и актер уединились в маленьком джакузи, где не скрывали своих чувств.

Как пишет Daily Mail, новая избранница ДиКаприо родилась в Аргентине, но со временем ее семья перебрались в США. Аль Пачино воспитывал девушку с десятилетнего возраста, и сегодня Камила пробуется не только в модных фотосессиях, но и на съемочных площадках Голливуда.

Ранее западные таблоиды неоднократно упоминали, что в отношениях с Камилой ДиКаприо настроен более чем серьезно. Поговаривают, актер даже намерен жениться.

Некоторые источники даже заявляют, что ДиКаприо уже сделал девушке предложение. И к этому его якобы подтолкнул коллега по цеху и последнему фильму "Однажды в Голливуде" Брэд Питт.

Сами же влюбленные эту информацию пока никак не комментируют, свои отношения пара также старается не афишировать. При этом близкие к окружению ДиКаприо утверждают, что рядом с Камилой актер как никогда счастлив.

  • Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, показал новую спутницу. Говорит, у них теперь особая связь.
  • Британская актриса Эмма Уотсон, которая прославилась благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, закрутила новый роман.

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