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Малосольные помидоры: простой рецепт классической заготовки на зиму

Попробовать их вы сможете уже через двое суток

пятница, 2 августа 2019, 20:38
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До осени остается совсем мало времени, а это значит, что пора бы уже всерьез заняться консервацией. Наиболее популярными ее видами каждый год оказываются малосольные помидоры, вместе с ними - малосольные огурцы и различного вида салаты.

Несмотря на существование массы разных способов, закрыть малосольные помидоры можно по рецепту быстрого приготовления. Самым быстрым будет вариант засолки в пакете. Можно малосолить с чесноком и зеленью, добавлять разные ароматные травы по вкусу. Ну а можно традиционно - в банке. The Lime вспомнил простой рецепт, который не отнимет много времени, но сделает ваши помидоры вкусными, хорошо солеными, а главное - без горечи.

Для одной литровой банки малосольных помидоров нам потребуются следующие ингредиенты:

  • Свежие целые помидоры (1 кг)
  • Черный перец (2 горошка)
  • Душистый перец (2 горошка)
  • Зонтик укропа (2-3 шт)
  • Листья черной смородины (1-2 шт)
  • Лист хрена (половинка или 1 целый)
  • Чеснок (2 зубчика)
  • Соль (1,5 ст. ложки)
  • Сахар (1 ч. ложка)

В целом рецепт малосольных помидоров довольно прост. Нам потребуется всего 3 идущих друг за другом шага. Итак, давайте-ка начнем.

Шаг 1: Моем помидоры, удаляем корешки. Укладываем их в банку.

Шаг 2: Добавить черный и душистый перец. Укладываем зелень и все приготовленные листы. Добавляем чеснок.

Шаг 3: Готовим рассол. Нужное для банки количество воды доводим до кипения в кастрюле. Добавляем в нее соль и сахар. Перемешиваем до полного растворения. Готовый рассол оставляем остывать до 60 градусов, после чего заливаем в банку с помидорами. Банку закрываем крышкой.

Вот и все. На этом этапе наши малосольные помидоры начнут настаиваться. Малосолится томат дольше огурцов, но через двое суток их уже можно есть. Иногда для ускорения этого процесса можно сделать в помидорах проколы зубочисткой или вилкой. Так соль в овощах почувствуется уже через сутки.

Ну а в качестве бонуса смотрите полезные видео по засолке помидоров на зиму.

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