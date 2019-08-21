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День Стрибога и именины Григория: какой праздник 21 августа

Какие праздники отмечают 21 августа

среда, 21 августа 2019, 08:00
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21 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Григория и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День Стрибога

21 августа отмечается известный языческий праздник - День Стрибога. В восточнославянской мифологии Стрибог - бог ветра, родившийся из дыхания Рода. Его имя означает "старший", "дядя по отцу". В знаменитом произведении "Слово о полку Игореве" ветры названы "стрибожьими внуками".

Считается, что Стрибог может контролировать бурю и любое другое природное явление, которое имеет отношение к ветру. Он вместе с богом Перуном - братья, которые повелевают громом и молнией. Легенды говорят, что Стрибог каждый день создает ровно 77 ветров и раздувает их во все стороны света.

Раньше в этот денб было принято устраивать обряд жертвоприношения. В жертву приносили обычно лоскуты ткани, различные ленты, крупу, зерно, муку, кашу, хлеб. Дары разбрасывали по ветру в поле, прося Стрибога послать ветра, которые помогут урожаю.

Родились в этот день

Уильям Мердок, английский изобретатель, первым применивший газ для освещения, Уильям "Каунт" Бейси, американский джазовый пианист, Консуэло Веласкес, мексиканская пианистка и композитор, автор песни "Bésame Mucho", Уилт Чемберлен, американский баскетболист, самый результативный игрок в истории НБА, Мохаммед VI, нынешний король Марокко, Хейден Панеттьер, американская киноактриса и певица, бывшая жена Владимира Кличко и мать его дочери Кайи Евдокии.

Именины

Герман, Григорий, Емельян, Кассиан, Леонид, Моисей, Федор, Мирон, Иосиф, Николай, Осип.

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