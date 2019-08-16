День памяти Элвиса Пресли и именины Антона: какой праздник 16 августа

16 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Антона и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День памяти Элвиса Пресли

Каждый год 16 августа по всему миру отмечается День памяти Элвиса Пресли. Тысячи поклонников короля рок-н-ролла съезжаются в Мемфис, где проводится самое масштабное мероприятие в честь этого дня. Длится это празднование целую неделю.

Дату празднования выбрали не случайно. Именно 16 августа 1977 года легендарного певца не стало. По официальной версии, причиной остановки сердца стала именно чрезмерная доза различных медикаментов. Но многие фанаты не верят в эту информацию. Огромное количество людей считают, что Пресли специально инсценировал свою смерть, чтобы ярко уйти со сцены и начать спокойную тихую жизнь.

Всю неделю с 16 августа в разных странах проводят концерты, выставки и прочие встречи, посвященные артисту. Люди поют его песни, переодеваются в костюмы и вспоминают, каким запомнился миру знаменитый певец.

Родились в этот день

Чарльз Буковски, американский поэт и писатель, Пьер Ришар, французский киноактер и режиссер, Джеймс Кэмерон, американский кинорежиссер, Мадонна, американская певица.

Именины

Иван, Исаак, Ян, Антон, Вячеслав, Николай.

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