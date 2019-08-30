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Лобода перепела хит Пугачевой: кавер певицы вызвал споры в сети

Впервые песню Светлана исполнила на "Новой волне"

пятница, 30 августа 2019, 16:34
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Украинская исполнительница Светлана Лобода представила песню "Живи спокойно, страна" - кавер на хит российской певицы Аллы Пугачевой.

Премьера трека в авторской аранжировке состоялась в пятницу, 30 августа. О выходе сингла Лобода сообщила на своей странице в Instagram. "С премьерой, страна! Качай на всех цифровых носителях", - написала певица.

В комментариях под постом певицы завязались споры. Многим не понятно, о какой стране поет Лобода, ведь в последнее время артистка живет и работает в РФ. А другие считают, что певице рано петь такие песни, поскольку "до Пугачевой еще далеко".

"А какая страна?", "А вы гражданка Украины или России? Какую страну вы имеете ввиду", "Люблю творчество Лободы! Но как-то перебор... Да, и вопрос, а какая страна должна жить спокойно?", "Мне тоже интересно, о какой стране идет речь", "Пугачеву не перепоешь", "Перебор", "Пугачева лучше", "Это песня была Пугачевой и о Пугачевой и останется о ней и ее. Нельзя кому то ее перепевать", - пишут поклонники.

Впервые песню "Живи спокойно, страна" в собственной аранжировке Светлана Лобода исполнила на конкурсе "Новая волна-2019" в рамках творческого вечера Игоря Крутого.

Певица вышла на сцену в длинной белой накидке, с пышной прической и нимбом. Образ показался знакомым поклонникам Пугачевой. Затем Лобода сбросила накидку и оказалась в откровенном синем костюме - мини-юбке с разрезами на бедрах и топе.

Песня "Живи спокойно, страна" в исполнении Аллы Пугачевой

Напомним, конкурс "Новая волна-2019" проходил в Сочи (Россия) с 24 по 29 августа. На фестивале также выступили и другие украинцы - Ани Лорак, Таисия Повалий и София Ротару. А в самом конкурсе принимали участие украинский дуэт ANNA MARIA и участник "Голосу країни" Тарас Присяжнюк.

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