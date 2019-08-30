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Шарлотка с яблоками за 30 минут: простой рецепт любимого десерта

Рецепт пирога насчитывает всего несколько ингредиентов

пятница, 30 августа 2019, 20:24
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Шарлотка с яблоками или же просто яблочный пирог - классика в списке простых домашних десертов. У многих она ассоциируется с детством, летом, каникулами у бабушки и уютными посиделками за чашкой чаю.

Популярен такой пирог благодаря нескольким весомым качествам: рецепт шарлотки удивительно прост, а вот вкусовые качества дадут фору большинству современных тортов. Готовится такой десерт 30-40 минут. В крайнем случае вам придется потратить на него час. Все это уже со сбором ингредиентов и мытьем посуды. Давайте же поглядим, что нам понадобится из продуктов.

Рецепт пирога насчитывает всего несколько ингредиентов. Все это без проблем можно отыскать в любом продуктовом магазине:

  • Яблоки (1 кг)
  • Яйца куриные (4 шт)
  • Мука (1 ст)
  • Сахар (1 ст)
  • Соль (щепотка)
  • Сода (½ ч. ложки)

Готовится шарлотка с яблоками в несколько этапов. Давайте же проследим:

Этап 1: Взбиваем миксером в любой удобной посудине яйца и сахар. Постепенно через сито добавляем муку. Важно на этом этапе вымешать тесто так, чтоб мука и кристаллы сахара полностью растворились. В процессе перемешивания можно постепенно добавлять соду и соль.

Этап 2: Режем яблоки на небольшие кубики. Вполне можно нарезать их соломкой или слайсами. Все зависит от вместительности формы, в которой вы планируете выпекать шарлотку.

Этап 3: Смазываем форму для выпечки сливочным маслом или маргарином. В качестве альтернативы можно просто укрыть ее пергаментом.

Этап 4: Выливаем часть теста, равномерно распределяем его по форме и добавляем яблоки. Сверху доливаем остатки теста.

Этап 5: Разогреваем плиту до 170 градусов и помещаем туда нашу форму. Оставляем печься при той же температуре 25-35 минут.

Вот и все. Достав пирог из печи, ему стоит дать остыть несколько минут, а далее можно украсить по собственному вкусу: сахарной пудрой, шоколадом, тертыми орехами, изюмом и даже фруктами. Не бойтесь экспериментировать, испортить пирог добавками не так уж и просто.

Смотрите также в качестве бонуса полезное видео с рецептом приготовления яблочной шарлотки.

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