Мужчина с деменцией после 12 лет брака сделал жене предложение: она снова сказала ему "да"

В сети стала популярной история супружеской пары, которая недавно сыграла свою вторую свадьбу. Все дело в том, что мужчина, страдающий деменцией (заболевание, которое влияет на память и способность мыслить), признался "девушке" в чувствах и сделал ей предложение руки и сердца. После 12-ти лет жизни в браке она снова сказала ему "да".

Впервые история появилась на личной странице Анны Дункан в Facebook, после чего тут же облетела соцсети и всевозможные социальные интернет-платформы. По словам женщины, ее муж Билл живет с недугом уже 9 лет. В какой-то момент из-за болезни он даже забыл, что у него есть жена. Однако, судя по всему, мужчине это не помешало влюбиться снова.

"Кое-что удивительно случилось недавно. Мой чудесный муж Билл, с которым мы вместе уже 12 лет, сделал мне предложение. Последние 9 лет Билл живет с деменцией. За это время он забыл о нашем браке и больше не помнит, как меня зовут. Поэтому когда он сказал, что я ему очень-очень нравлюсь, и что он хочет быть со мной всегда, меня это очень растрогало", - рассказала в сети женщина.

Самое удивительное в этой истории, как продолжила Анна, что ее супруг не забыл о сделанном предложении даже на следующий день. Родные настолько были этим удивлены, что решили устроить скромную свадебную церемонию на заднем дворе их дома. Поддержать пару пришли близкие друзья и члены семьи.

"С организацией мне помогли мои подруги и дочка. Это было чудесно. Я никогда не думала, что мы еще раз произнесем свои клятвы, но это произошло. Билл был прекрасен! Самое забавное: он думает, что уже две недели женат на новой девушке, и это делает его по-настоящему счастливым", - посмеялась новоиспеченная супруга.

Как добавила женщина, пусть ее супруг не помнит свое прошлое, он принял настоящее, а чувства, которые затаились в глубине души, снова дали о себе знать. Это в очередной раз доказывает, что настоящая любовь всегда найдет свою дорогу к сердцу.

История Анны Дункан и ее супруга собрала десятки тысяч лайков в соцсети. Тысячи пользователей распространили ее на своих страницах и пожелали паре долгих и счастливых лет совместной жизни.

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